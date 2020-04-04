ABD Almanya’ya gidecek maskelere el koydu

Corona virüsü salgını nedeniyle Çin’de üretim yapan ABD’li 3M firmasından 400 bin maske sipariş eden Almanya, ABD engeliyle karşılaştı. ABD, maskelerin yarısına el koydu.

BBC’nin haberine göre, Alman makamları ABD’nin maskelere el koymasına tepki göstererek yapılanı “modern korsanlık” ve “vahşi batı yöntemleri” olarak nitelendirdi. Berlin yönetimi, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta havalimanında maskelere el konulduğunu açıkladı.

FFP2 maskeleri, salgından korunma amaçlı kullanılmak üzere Berlin polis teşkilatı tarafından sipariş edilmişti.

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ABD’Lİ MASKE FİRMASINA İHRACAT YASAĞI

ABD Başkanı Donald Trump, Kore savaşı döneminde 1950 yılında milli güvenlik açısından kritik önem taşıyan ürünlerin üretimini güvence altına almak için çıkarılan Savunma Üretim Yasası kapsamında bir karar yayımlayarak, 3M firmasının maske üretim ve dağıtımını ABD Acil Durum Yönetim Kurumu’na bağlamıştı.

Karar kapsamında, 3M şirketinin başka ülkelere maske ihracatı yasaklanmıştı ancak şirketin ABD dışındaki ülkelerdeki üretiminin karardan nasıl etkileneceği belirsiz kalmıştı. Şirketin aylık 100 milyon olan N95 maske üretiminin sadece üçte biri ABD’de yapılıyor.

Trump, dün yaptığı açıklamada iç talebi karşılamak üzere ABD’li firmalardan daha fazla tıbbi ürün temin etmelerini istemek için Savunma Üretim Yasası’nı kullandığını dile getirmiş ve “ABD makamları 200 bin N95 maskeyi, 130 bin cerrahi maskeyi ve 600 bin eldivene el koydu” demişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump’ın 3M kararına tepki göstererek “Ticarete abluka uygulamak bir hata olur” demişti.

FRANSA VE İSPANYA’NIN SİPARİŞLERİNE DE EL KOYDULAR



Fransa da, ABD’li firmaların yüksek fiyat vererek tıbbi malzemeleri satın alması nedeniyle tedarikte zorlandıklarını açıklamış ve ABD’nin yaptığını “hazine avcılığı” olarak nitelendirmişti.

Fransız Liberation gazetesi, Fransa’nın Çin’den sipariş ettiği maskelere ABD’nin el koyduğunu yazmıştı.

İspanyol medyası da, ABD’nin yüksek fiyat vererek Çin’de üretilen tıbbi malzemeleri satın aldığını yazmıştı.

ABD, corona virüse karşı aşı geliştirmeye çalışan bir Alman firmasını satın almak için hamle yapmış, Alman makamları bu hamleye sert tepki göstermişti.

TÜRKİYE İTALYA’YA TESLİM ETMİŞTİ

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya'nın Türkiye'den satın aldığı ancak 5-23 Mart arasında gümrükte bloke edilen maskerlerin 200 bin maskeyle ilgili anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

İtalya'da yayımlanan Corriere della Sera gazetesi, İtalya'da maskeye ihtiyaç duyan bazı hastanelerin tedarikçilerinin Türkiye'de bir şirkete 200 bin maske siparişi verdiğini ve karşılığında 670 bin Euro ödendiğini yazmıştı. Gazetenin 19 Mart tarihli haberine göre, üretimi yapılan maskeler 5 Mart'tan bu tarihe kadar Ankara'da gümrükte bloke edildi. Ancak daha sonra İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde maskelerin önündeki blokajın kaldırılmasını istemesi üzerine sorun çözüldü.