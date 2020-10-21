ABD’den Buffett’ın Türkiye’deki şirketine İran cezası

80 milyar dolarlık servetiyle ABD’nin en zengin 5. kişisi olan Warren Buffett'a ait Berkshire Hathaway holdingi, Türkiye'de kendisine bağlı bir şirketin ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarını ihlal etmekle suçlamaları karşısında 4 milyon 140 bin dolar ödemek için ABD Hazine Bakanlığı'yla anlaşma yaptı.

Bakanlığın Yabancı Mal Varlıklarının Denetimi Dairesi (OFAC), Iscar Türkiye'nin İran'a 383 bin 443 dolar değerindeki kesici alet ve ilgili ürünlerin 144 kez nakliyesini yaptığını belirtti.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, şirketin 2012 yılının Aralık ayı ile 2016'nın Ocak ayı arasında iki Türk tedarikçiye, İran'da aralarında hükümetin de olduğu dağıtıcılara gönderileceğini bilerek ürünleri teslim ettiği belirtildi.

SATIŞLAR ABD’DEKİ MERKEZ’DEN GİZLENMİŞ

OFAC'tan yapılan açıklamada, satışların Iscar Türkiye'deki üst yöneticilerin ABD ve AB'nin İran yaptırımlarının kalkmasının kaçınılmaz olduğu ve bunu paraya çevirmek için şirketin şimdiden konumunu belirlemesi gerektiği sonucuna varmalarının ardından yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İran'la iş ilişkilerinin şirketin uyum politikalarını ihlal edeceği şeklindeki uyarılara rağmen Iscar Türkiye'nin bu satışları Berkshire şirketinden de gizlediği belirtildi.

GÖNÜLLÜ OLARAK İHBAR ETTİLER

Merkezi Nebraska eyaletinde olan Berkshire şirketi 2016 yılının Mayıs ayında bir ihbar üzerine bu ihlalleri gönüllü olarak rapor etti ve olaya karışan çalışanları işten çıkartarak yabancı alt şirketler için uyum prosedürlerini elden geçirdi.

Holdingden henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Iscar Türkiye, Iscar Kesici Takım Ticareti ve İmalatı Limited şirketi adıyla da biliniyor. Şirket, kesici aletler üreten, merkezi İsrail'de bulunan IMC International Metalworking Cos'un bir birimi.

Berkshire, 4 milyar dolar vererek IMC'nin yüzde 80'ini 2006 yılında, kalanınıysa 2,05 milyar dolara 2013 yılında satın almıştı. IMC, Buffet'ın ABD'ye ait olmayan bir şirket için yaptığı en büyük yatırım niteliğinde.