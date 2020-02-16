ABD’den gaz tehdidi: O proje bitmeyecek

ABD’nin Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin tamamlanmasını engelleme çabaları sürüyor. ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette, Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2’nin tamamlanmayacağını öne sürdü ve projeye dönük engellemeye dönük baskılarını artıracakları sinyalini verdi.

ABD’nin projede yer alan şirketlere dönük Aralık 2019’da açıkladığı yeni yaptırım kararlarının ardından İsviçre-Hollanda ortaklığı Allseas şirketi, Kuzey Akım 2’de deniz altı boru hattı döşeme işini durdurmuştu. Bu gelişmenin üzerine Rusya, kendisine ait bir gemiyi bölgeye göndermişti.

“RUSYA PROJEYİ TAMAMLAYACAK TEKNOLOJİYE SAHİP DEĞİL

Almanya’da Münih Güvenlik Konferansı sırasında soruları yanıtlayan Brouillette, Rusya’nın projeyi tamamlayamayacağını çünkü bu teknolojiye sahip olmadığını iddia etti.

Yıllık 55 milyar metreküplük gaz taşıma kapasitesine sahip olan hatla Rusya, Avrupa gaz piyasasındaki ağırlığını korumayı hedefliyor. ABD ise, AB ülkelerine, Rus gazı yerine ABD gazını (sıvılaştırılmış doğal gaz-LNG) tercih etmesini istiyor.

Proje kapsamında şu ana kadar 6,3 milyar dolar harcandı.

GEMİ YOLDA

Öte yandan, ABD’nin tehditlerine rağmen, Rusya’nın Pasifik kıyılarında demirli olan boru hattı döşeme gemisi Akademik Cherskiy, Baltık Denizi’ne doğru geçen hafta yola çıktı.

Yüzde 94’lük büyük kısmı tamamlanmış durumda olan projenin ortaklarından Avusturyalı enerji şirketi OMV AG’nin CEO’su Rainer Seele, Rusya’nın bir çözüm bulacağını düşündüğünü söyledi.

Projenin sadece Danimarka’nın münhasır ekonomik bölgesi sınırlarında kalan küçük bir kısmı kalmış durumda. Aralık 2019’daki yaptırım kararı öncesinde projenin 2019 sonu ya da 2020 başında bitirilmesi öngörülüyordu. Yaptırımın ardından Rusya, projede “kısa” bir gecikmenin olacağını açıklamıştı.

Projenin ortakları arasında OMV’nin yanı sıra Royal Dutch Shell, Uniper SE, Engie Sa ve Wintershall AG gibi Avrupa’nın enerji devleri de yer alıyor.

ABD, aralıkta Kuzey Akım 2 ile birlikte Türk Akım projesine de yaptırım kararı almıştı ancak Türk Akım projesi tamamlanıp devreye girdi.