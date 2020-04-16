ABD’den IMF’de Çin ve İran vetosu

ABD'nin Çin ve İran'a karşı sürdürdüğü ekonomik savaş yeni bir boyut kazandı. 189 ülkenin üye olduğu Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yönetiminde yüzde 16,52 ile en yüksek oy gücüne sahip ülke olan ABD, siyasi olarak düşman olarak gördüğü ülkelere ekonomik destek verilmesini veto ediyor.

IMF, corona virüsü salgınından etkilenen ülke ekonomilerine destek vermek için büyük bir likidite enjeksiyonuna hazırlanıyor. Buna göre, acil döviz ihtiyacı bulunan IMF üyesi ülkeler için milyarlarca dolarlık kaynak sağlanacak.

Ancak kimliklerini açıklamak istemeyen IMF'ye yakın iki kaynağın Financial Times’a verdiği bilgilere göre ABD, üye ülkelerden Çin ve İran'ın bu genişlemenin dışında tutulması konusunda ısrarcı. Trump yönetimi, iki ülkenin de bu yeni kaynağa erişiminin olmasını istemiyor.

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“POLİTİK ARAÇ OLMAMALI”

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili konuyla ilgili Reuters'e yaptığı açıklamada, “Uluslararası finans örgütleri, uluslararası iş birliğinin sağlanması konusunda önemli platformlardır. Az sayıdaki ülkelerin manipülasyonları için politik araçlar değildir” ifadelerini kullandı.

IMF'ye üye 102 ülke şimdiden acil durum kredi ve hibeleri için başvurmuş durumda. Normal şartlarda ekonomik durumları nedeniyle IMF'den yeni kredi alması mümkün olmayan Arjantin ve Zimbabwe gibi ülkelere de acil durum nedeniyle kredi verildi.

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IMF üyeleri anlaşamadı

IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva, 500 milyar dolarlık SDR (IMF’nin özel rezerv parası. Dolar, Euro, Yuan, Yen ve Sterlin'in belirli ağırlıklarda bir sepette toplanmasıyla oluşturulur. 1 SDR, 1,36 dolar değerinde) ihracı fikrini Mart ayına G20 üyesi ülkelerin yetkililerine aktardı. Ancak Çarşamba günü yapılan açıklamada, görüşmelerde fikir birliğinin oluşmadığı duyuruldu.

Georgieva, bu konuda ABD'nin muhalefeti olduğunu kabul etti. Ayrıca hedeflerinin, Yoksulluğu Azaltma Büyüme Fonu'ndaki kaynağı 18 milyar dolara çıkarmak olduğunu açıkladı.

2008-2009 KRİZİNİ GEÇECEK

2009 yılında yapılan 250 milyar dolarlık SDR genişlemesinin savunucuları arasında yer alan eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown ve eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers ise 500 milyar doların yeterli olmadığı görüşünde. Bu ikiliye göre mevcut durumdaki SDR genişlemesinin 1 trilyon dolardan fazla olması gerekiyor.

IMF'den Salı günü yapılan açıklamada, virüs salgınının tetiklediği durgunluğun, 2008 ve 2009'daki büyük durgunluğu geçeceği ve küresel ekonominin 2020'de yüzde 3 küçüleceği belirtilmişti.

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ABD’DEN VETO

ABD'nin vetosu, Çin'le virüsün kaynağı yüzünden tansiyonun yükseldiği ve uzun zamandır süren ticari savaşın olduğu bir döneme denk geldi. ABD ile İran ise ocak ayında silahlı çatışmanın eşiğine gelmişti.

ABD Hazine Bakanlığı, IMF'nin mevcut 1 trilyon dolarlık kaynağı, yardım arayan 100'den fazla ülkeye kredi ve hibe olarak kullanmaya odaklanması konusunda baskı yapıyor.

“YARDIMIN BİZE DÖNÜŞÜ SAĞLIK OLACAK”

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, IMF kurulunda yaptığı açıklamada 500 milyar dolarlık SDR ihracını savunurken, fakir ülkelere sağlanacak ekstra 16 milyar dolarlık kaynağın, virüsle savaşta belirleyici olacağını söyledi.

Eski Dünya Bankası Baş Ekonomisti ve Columbia Üniversitesi Profesörü Joseph Stiglitz ise, “Eğer gelişmekte olan ülke ve pazarlara yardım edersek, bu bize sağlık ve ekonomik toparlanma olarak geri döner” ifadelerini kullandı.

IMF yetkilileri SDR genişlemesi konusunda bu hafta bir anlaşma beklemese de ABD'yi bu hareketin esası konusunda ikna etmek için sabırlı bir şekilde çalışmaya devam edecek.