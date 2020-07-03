ABD’den istihdam rekoru: 4.8 milyon

ABD, corona virüsü salgınından dünyada en çok etkilenen ülke oldu. Karantina tedbirleri ve ekonominin kapanması nedeniyle nisan ayının sonunda yüzde 14 ile işsizlik rekoru kırılmıştı.

BBC'de yer alan habere göre, karantina tedbirlerinin gevşetilmesiyle ekonomik toparlanma başladı. Haziran ayında bu kez olumlu bir rekor kırıldı. Tam 4.8 milyonluk istihdam yaratıldı. Çalışma Bakanlığı'nın istatistikleri tutmaya başladığı 1939 yılından beri ilk kez bu kadar yüksek bir rakama ulaşıldı.

Ekonomistler, haziranda 3 milyon kişinin işe başlamasını öngörüyordu. Böylece tahminlerin yüzde 50'sinden fazla bir istihdam oluştu.

İŞSİZLİKTEKİ DÜŞÜŞ YAVAŞ OLDU: YÜZDE 11.1



Yine Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre 27 Haziran itibariyle yüzde 11.1'e geriledi. Uzmanlar, bunun endişe verecek kadar ufak bir gerileme olduğu görüşünde. Rakamın düşük olması, ülkede son dönemde corona virüsü vakalarının yeniden artışa geçmesiyle bağlantılı. California, Florida ve Teksas gibi eyaletlerde vakaların artması nedeniyle, karantina tedbirleri yeniden hayata geçirilmeye başlandı. Ekonominin yeniden açılması bazı sektörlerde yavaşlarken, bazılarında ise tamamen durduruldu.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell yaptığı değerlendirmede, “Ekonominin toparlanmasında önemli bir aşamaya girildi. Ancak devam eden büyümenin korunması, virüsü ne kadar kontrol altına alabileceğimize bağlı” ifadelerini kullandı.

EĞLENCE VE KONAKLAMADA 2 MİLYON YENİ İŞ

Peş peşe iki ay istihdam rakamları artış gösterse de işsizlik, ABD için hâlâ önemli bir sorun. İşi olan kişi sayısı, salgın öncesinin 15 milyon altında.

Çalışma Bakanlığı'nın istatistiklerine göre en çok istihdam yaratılan sektör, 2 milyonla eğlence ve konaklama. Bunları 740 bin ile perakende sektörü izliyor. Rutin tıbbi randevuların yeniden başlamasıyla birlikte sağlık alanında 568 bin, fabrikaların açılması sonrası imalat sanayinde ise 356 bin istihdam oluştu. Bunun 195 binini tek başına otomotiv sektörü yarattı.

Ekonomideki bu gelişmeler ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündemindeydi. Trump, “Açıklanan rakamlar muhteşem. ABD ekonomisi geri döndü! Bunlar, birçok insanın bitkin düşeceği bir dönemde gelen tarihi rakamlar. Çünkü biz bitkin düşmedik” dedi.