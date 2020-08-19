ABD’den sonra Japonya’dan da TikTok’a karşı hamle

TikTok tarihin en tartışmalı yazılımı haline gelirken, dünyada milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya devinin geleceği tehlikede. Uygulamanın sahibi ByteDance şirketi 90 günden az bir süre içinde yazılımın ABD haklarını ABD’li bir şirkete devretmek zorunda.

Başkan Trump tarafından imzalanan emre göre şirket önümüzdeki günlerde yeni sahibini bulacak. TikTok'un ABD operasyonları için Microsoft ve Oracle şirketlerinin rekabet ettiği biliniyor.

Öte yandan TikTok'un sahipliğini değiştirmeyi düşünen tek ülke ABD değil. Japonya da benzer bir yol izlemek üzere. Başbakan Shinzo Abe'nin de üyesi olduğu Liberal Demokrat Parti adına açıklamalarda bulunan parlamentonun deneyimli üyesi Norihiro Nakayama TikTok'u yasaklamayı düşünmediklerini fakat sahipliğini değiştirmenin gündemde olduğunu söyledi.

‘GÜVENLİ BİR ORTAM YARATMAK İSTİYORUZ’

Reuters'ta yer alan habere göre Nakayama, “Kullanıcıların TikTok'u güvenle kullanabileceği bir ortam yaratmak istiyoruz” açıklamasında bulundu. Aynı zamanda Parlamento Dışişleri Başkan Yardımcısı olan Norihiro TikTok'a yerli bir sahip bulmanın sorunları çözebileceğini belirtti.

Norhiro görüşünün kişisel olduğunu partisini bağlamadığını söylerken parti içinde etkin bir ismin böyle bir kanaat ortaya koyması dikkat çekti.

TikTok'un Japonya ofisi konu hakkında açıklamada bulunmadı. Japonya parlamentosunda yürütülen soruşturma kapsamında 10 Eylül tarihinde TikTok ve Çin menşeli başka uygulamalar hakkında da detaylı bir rapor sunulacak.

KİŞİSEL VERİLERİ ÇALDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Dünyada 2 milyar kez indirilen Türkiye’de yaklaşık 30 milyon kullanıcısı olan TikTok çok sayıda soruşturmanın muhatabı olmuştu.. Son aylarda ters mühendislik yapılarak ortaya çıkan bilgilere göre kullanıcıların tüm kişisel verilerini çaldığı iddia edilen uygulama, farklı ülkelerde farklı gerekçelerle soruşturuluyor.

Cep telefonlarına gelen SMS’ler ile TikTok’ta içerik silinip yüklenebildiği ortaya çıkarken firma kişisel verilere saygılı olduğunu ve gerekli çalışmaları yaptığını anlatıyor.

İngiltere ve Hollanda çocukları korumak için TikTok üzerine soruşturma açarken Avrupa Birliği uygulama üzerinde sert yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Türkiye de temmuz ayı başında kişisel verilerin ihlali gerekçesi ile TikTok hakkında inceleme başlattı.

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