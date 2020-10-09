ABD’den Türkiye dahil 18 ülkeye ek vergi kararı

ABD’den Türkiye’yi de ilgilendiren bir ek gümrük vergisi kararı daha geldi. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye dahil 18 ülkeden toplam 1,96 milyar dolarlık alüminyum ithalatından damping gerekçesiyle (ihracatta fiyat kırma) ek gümrük vergisi alacaklarını söyledi.

Ross, 18 ülke arasında Türkiye’nin yanı sıra Brezilya, Hırvatistan, Mısır, Yunanistan, Hindistan, Endonezya, İtalya, Umman, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya ve Tayvan’ı saydı.

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TÜRKİYE’DEN GELEN ÜRÜNE ÜÇ GÜMRÜK VERGİSİ

Türk alüminyum sektörü kaynaklarından aldığımız bilgiye göre, Türkiye’ye uygulanacak yeni ek verginin oranı yüzde 12,5 olabilir ancak henüz resmi olarak iletilmiş bir bilgi yok.

ABD, Türkiye’den alüminyum levha üretimine şu an yüzde 2,85 ile yüzde 4,75 arasında değişen oranlarda normal gümrük vergisi, yüzde 10 da ek gümrük vergisi uyguluyor. Şimdi bu kararla, üçüncü ek gümrük vergisi gündeme gelmiş oldu.

Türkiye’nin ABD’ye 2019’daki alüminyum levha ihracatı 105 milyon dolar olmuştu.

Sektör kaynakları, Çin’e ve Almanya’ya dönük çok yüksek vergiler nedeniyle, Türkiye’ye de ek vergi gelse bile fiyat avantajı olabileceğini aktardı.

NİHAİ KARAR ŞUBAT 2021’DE

Fox Business’a konuşan Ross, oranları açıklamadı ancak 18 ülkeden Almanya, Bayreyn ve Umman’a dönük olarak ek vergi kararının hemen uygulamaya gireceğini belirtti. Bu ülkelere dönük soruşturmada eğer damping uyguladıklarına dair tespit yapılmazsa, alınan ek vergiler iade edilecek.

Ross ayrıca, bakanlığın dampinge dair yapacağı tespitlerin ardından nihai kararın ABD Dış Ticaret Komisyonu tarafından Şubat 2021’de verileceğini belirtti.

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EN YÜKSEK EK VERGİ ALMANYA’YA

Çin’in ek vergi listesinde yer almadığını çünkü hali hazırda bu ülkeye karşı söz konusu ürün için yüksek vergi uyguladıklarını belirten Ross, en yüksek ek verginin Almanya’ya karşı uygulanacağını, bu ülkeye söz konusu üründe yüzde yüzde 52 ile yüzde 132 arasında değişen oranda ek vergi getirileceğini belirtti.

Ross, pandemi döneminde ABD’de karavan ve tekne gibi belirli ürünlere talebin artmasıyla alüminyum levha fiyatlarının önemini arttığını belirtti.