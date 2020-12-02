AB’de işsizlik ekimde yüzde 7.6 ile değişmedi

Avrupa Birliği (AB) genelinde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ekim ayında, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 7.6 olarak hesaplandı.

AB genelinde işsizlik ekimde yıllık bazda 1.0 puan yükselirken, işsiz sayısı da 16.24 milyon kişiydi.

Eurostat’ın verilerine göre euro bölgesinde işsizlik ise ekimde yüzde 8.4 düzeyine gerilerken, yıllık bazda 1.1 puan yüksekti.

SANAYİ ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ YILLIK ARTIŞ YÜZDE 2

Sanayi üretici fiyatları ekimde aylık bazda euro bölgesinde yüzde 0.4 ve AB genelinde yüzde 0.3 yükseldi ve böylece euro bölgesi ve genel olarak AB’de sanayi üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 2.0 olarak hesaplandı.

Euro bölgesi sanayi üretici fiyatlarındaki aylık artış enerji sektöründe yüzde 1.4, ara malları, sermaye malları ve dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0.1 olarak açıklanırken, yıllık bazda ise üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 7.6 ve ara malları, sermaye malları ve dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1.3 düştü. (DHA)