ABD’li dört senatörden borsada corona satışı

Corona virüs salgını borsalarda tarihi düşüşlere neden olurken, ABD’de dört senatörün ocak sonunda corona virüsüne dair katıldıkları bir bilgilendirme toplantısı sonrasında ellerindeki hisseleri sattıkları ortaya çıktı.

ABD yönetimi virüsün olası etkilerini küçümsediği ve borsanın henüz düşüşe geçmediği dönemde hassas bilgileri elde edip hisse satan senatörlere, istifa çağrıları yapılıyor.

İSTİHBARAT KOMİTESİ ÜYELERİ BİLGİYİ ALIP HİSSELERİ SATMIŞ

Bloomberg’ün konuya ilişkin haberinden sonra, hisse satışı yapan isimlerden Cumhuriyetçi senatör ve Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Richard Burr, yaptığının uygunsuz olmadığını savunarak etik soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Bloomberg, Burr ve diğer Cumhuriyetçi senatör Kelly Loeffler’in hisse satışlarının söz konusu bilgilendirme toplantısının hemen ardından, hisse senedi piyasaları rekor kırmaya devam ederken ve Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti liderlerinin virüs tehlikesini küçümsedikleri dönemde yaptıklarına dikkat çekti.

ABD’de konu tartışmalara neden olurken, senatörlere “Toplum sağlığını koruma görevlerinin önüne özel çıkarlarını koydular” tepkisi yöneltiliyor.

13 Şubat’ta üçü daha sonra salgından ağır darbe alacak olan otel hisseleri olmak üzere 33 farklı hisse satışı yapan Burr’ün başında bulunduğu Senato İstihbarat Komitesi, ülkenin karşılaştığı tehditler karşısında düzenli olarak bilgilendiriliyor.

Dün Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Burr, “Sadece kamuya açık kaynaklardan faydalanıp 13 Şubat’ta hisse satışına karar verdim, Senato Etik Komitesi’ni işlemlerimi gözden geçirmeye çağırıyorum” dedi.

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BORSA BAŞKANI İLE EVLİ İSTİHBARAT KOMİTESİ ÜYESİ DE SATMIŞ

New York Borsası Başkanı Jeffrey Sprecher ile evli olan Loeffler’in ise 24 Ocak’ta üyesi bulunduğu Senato Sağlık Komitesi ile bilgilendirme toplantısına katıldığı ve toplantıya ABD’nin halk sağlığı üst düzey yetkililerinin katıldığı aktarıldı.

Çiftin, bu toplantının ardından 24 Ocak’ta 27 farklı hisse için milyonlarca dolarlık satış yaptığı ortaya çıktı.

Senato İstihbarat Komitesi’nin diğer iki üyesi Cumhuriyetçi Parti’den Dianne Feinstein ve Demokrat Parti’den James Inhofe’un da katıldıkları toplantı sonrası hisse satışı yaptığı ortaya çıktı.

İSTİFA ÇAĞRILARI VAR

ABD Temsilciler Meclisi’nin solcu üyelerinden Alexandria Ocasio-Cortez, “İstihbarat Komitesi Başkanı olarka Burr durumun ne kadar kötü olacağını biliyordu. Halka her şey iyi derken, gerçeği zengin bağışçılarına anlattı. Daha sonra, borsa salgından dolayı düşmeden önce 1,6 milyon dolarlık hisse satışı yaptı. Burr istifa etmeli” dedi.

Fox News sunucusu Tucker Carlson da Burr’ü istifaya çağırdı.

Feinstein’in de 31 Ocak-18 Şubat döneminde, borsa hünüz düşüşe geçmeden 1,5 milyon ile 6 milyon dolar arası değerde hisse satışı yaptığı ortaya çıktı.