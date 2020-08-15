ABD’li perakendecilerden Amazon’a karşı dev koalisyon

Reuters'ta yer alan habere göre aralarında Walmart ve Target gibi devlerin de bulunduğu Perakende Sektörü Liderleri Derneği (RILA), başta Amazon olmak üzere online sitelerde satılan sahte ürünlerle savaşacak bir koalisyon oluşturdu. Koalisyona ‘The Buy Safe America' adı verildi. Bu hamle tam da Amazon'un sahte ürün iddiaları nedeniyle Beyaz Saray ve milletvekilleri tarafından incelemeye alındığı bir dönemde geldi.
Amazon, sistemindeki sahte ürünleri tespit etmek ve satıştan kaldırmak için Project Zero'yu başlatmıştı. Proje kapsamında makine öğrenimi, ürün serileme gibi son teknoloji sistemler kullanılıyor. Ancak buna rağmen sahte ürün konusu özellikle ABD'de Amazon'un başını ağrıtmaya devam ediyor.