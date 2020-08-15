ABD’li perakendecilerden Amazon’a karşı dev koalisyon

Reuters'ta yer alan habere göre aralarında Walmart ve Target gibi devlerin de bulunduğu Perakende Sektörü Liderleri Derneği (RILA), başta Amazon olmak üzere online sitelerde satılan sahte ürünlerle savaşacak bir koalisyon oluşturdu. Koalisyona ‘The Buy Safe America' adı verildi. Bu hamle tam da Amazon'un sahte ürün iddiaları nedeniyle Beyaz Saray ve milletvekilleri tarafından incelemeye alındığı bir dönemde geldi.

PROJECT ZERO YETERLİ OLMADI

Yeni oluşturulan koalisyon, Amazon gibi platformlarda satış yapan üçüncü taraf tüccarlar hakkındaki bilgileri doğrulayacak bir mevzuat oluşturulması için lobi çalışması yapacak. RILA'nın yanı sıra koalisyona katılanlar arasında Oyuncak Derneği, Amerikan Giyim ve Ayakkabı Derneği, Moda Takım ve Aksesuar Ticareti Derneği gibi büyük kuruluşlar da yer alıyor.

Amazon, sistemindeki sahte ürünleri tespit etmek ve satıştan kaldırmak için Project Zero'yu başlatmıştı. Proje kapsamında makine öğrenimi, ürün serileme gibi son teknoloji sistemler kullanılıyor. Ancak buna rağmen sahte ürün konusu özellikle ABD'de Amazon'un başını ağrıtmaya devam ediyor.