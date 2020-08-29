ABD’li teknoloji şirketleri bütün Avrupa’yı geçti

Amerikan teknoloji şirketlerinin piyasa değeri Avrupa'daki bütün şirketlerin piyasa değerini geçti. CNBC'nin Bank of America araştırmasından derlediği habere göre bütünABD teknoloji şirketlerinin hisseleri dün piyasa kapanışı itibariyle 9.1 trilyon dolar ederken Avrupa'daki tüm şirketlerin piyasa değeri 8.9 trilyon dolardı. Borsa İstanbul’daki şirketlerin yaklaşık değeri 1,5 trilyon TL. (205 milyar dolar)

Analize göre 2007 yılında Avrupa'daki şirketlerin piyasa değeri ABD'li teknoloji şirketlerinin piyasa değerinin değerinin dört katıydı.

Apple geçen günlerde 2 trilyon dolar değerini geçerek bu barajı aşan tarihteki ilk özel şirket olurken Amazon hisseleri de son 10 yılda inanılmaz değerlendi. Ağustos 2010'da 175 dolar seviyesinde olan şirket hisseleri değerini 20'ye katladı.