ABD’nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu isim petrol bakanı oldu

Financial Times’ın haberine göre, Venezuela’da petrol bakanlığına, ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Tarık El-Aissami atandı. ABD bir ay önce El-Aissami’yi 10 milyon dolar ödülle arama listesine eklemişti.

ABD, bir ay önce Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve o dönem başkan yardımcısı olan El-Aissami dahil birçok üst düzey isme “narko-terörizm” suçlaması yöneltmiş, Kolombiya’dan ABD’ya kokain ticaretinde rol aldıklarını öne sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Maduro’nun yakalanmasında işbirliği için 15 milyon dolar ödül belirlemişti.

Venezuela’da Hugo Chavez ve sonrasında Nicolas Maduro hükümetlerine karşı sert ekonomik yaptırımlar uygulayan ve birçok darbe girişimini destekleyen ABD’de savcılar 2017’de El-Aissami’ye uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması yöneltmiş, El-Aissami suçlamaları reddetmişti.

BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPMIŞTI

Lübnan asıllı 45 yaşındaki isim, Chavez ve Maduro hükümetlerinde sanayi bakanlığı ve devlet başkanı yardımcılığı dahil birçok görev almıştı.

Petrol Bakanlığı görevinde 28 aydır general Manuel Quevedo bulunuyordu. Bu süreçte ABD yaptırımları ve iç siyasi çatışmaların da etkisiyle ülkede petrol üretimi yüzde 65 düşüşle günlük 600 bin varil seviyesine geriledi.

Devlete ait petrol şirkete PDVSA’nın başına da Venezuela eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’in petrol uzmanı kuzeni Asdrubal Chavez getirildi.

FT, atamanın İran ile daha yakın ilişkilerin işareti olarak yorumlanabileceğini aktardı.

İran, son dönemde Venezuela’nın petrolü işleyip akaryakıt üretebilmesi için desteklerini artırmıştı. İran, ülkeye uzman ve ekipman göndermişti.