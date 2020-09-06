ABD’nin hedefindeki son Çinli: SMIC

ABD'nin Çinli teknoloji şirketlerine karşı başlattığı savaş tüm hızıyla sürüyor. Huawei, ByteDance (TikTok) ve WeChat'in ardından hedefte bu kez Çin'in en büyük çip üreticisi Seminconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) var. CNBC'de yer alan habere göre, Trump hükümeti ile Savunma Bakanlığı, SMIC'yi Varlık Listesi'ne almayı planlıyor.

TİCARET SAVAŞINI İYİCE TIRMANDIRACAK

Kara liste olarak da adlandırılan Varlık Listesi'ne giren şirketlere karşı ihracat kısıtlaması getiriliyor. Bu firmaların ABD'de üretilen bazı mallara erişimi zorlaşıyor.

KAPSAMLI ŞEKİLDE İNCELENECEK Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü konuyla ilgili olarak, “Savunma Bakanlığı şu anda SMIC'nin Ticaret Bakanlığı Varlık Listesi'ne alınmasının gerekli olup olmadığını araştırıyor. Bu gerçekleşirse, SMIC'ye yapılan bütün ihracatlar daha kapsamlı bir şekilde incelenecek” diye konuştu.

ABD'nin bu adımı atması halinde Çin ile giriştiği ticaret savaşını iyice tırmandıracağı yorumları yapılıyor.

SMIC, Çin'in yerel yarı iletken endüstrisini güçlendirme stratejisinin en önemli unsurlarından biri konumunda. Şirketin Varlık Listesi'ne alınması, SMIC'ye yonga üretim teknolojisi satan ABD firmalarını da etkileyecek.

275'TEN FAZLA ÇİNLİ ŞİRKET VARLIK LİSTESİ'NDE

ABD'nin Çin'e karşı başlattığı ticaret savaşı sonrası 275'ten fazla Çinli şirket Varlık Listesi'ne alınmış durumda. ABD kısa bir süre önce, ticaret savaşından en fazla etkilenen firma olan Huawei'ye karşı yaptırımların daha da sıkılaştırılacağını açıklamıştı. Buna göre Huawei’nin özel bir lisans almadan yarı iletkenlere ulaşması engellenecek.

SMIC de Huawei için üretim yapan başlıca şirketlerden biri. ABD, Çin Hükümeti'ne veri sağladığını öne sürerek Huawei'ye karşı casusluk suçlaması yöneltmişti.

Trump, müttefik ülkelere de bu şirketle iş yapmamaları için baskı uyguluyor. Şirketin kurucusunun kızı ve CFO'su olan Ming Vancou, 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Eyaleti'nde, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla tutuklanmıştı.

SIRA ÇİNLİ BULUT TEKNOLOJİ FİRMALARINA GELEBİLİR

Donald Trump, Huawei'nin ardından geçtiğimiz aylarda Çinli sosyal medya platformu TikTok'un ABD bölümünün ülkesinden bir şirkete satılması için 15 Eylül'e kadar süre vermişti. Trump ayrıca imzaladığı bir kararname ile ByteDance ve WeChat'e yönelik yasak getirmişti. Trump'ın bir sonraki hedefinin ise Çinli bulut teknoloji şirketleri olacağı öne sürülüyor.