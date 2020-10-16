ABD’nin itirazına rağmen Küba’nın borç ödemeleri ertelenebilir

Küba’nın dış borç ödemelerinin pandemi nedeniyle ertelenmesi konusunda ABD ile diğer zengin ülkeler karşı karşıya geldi.

Birçok üçüncü dünya ülkesinin borç ödemesi konusunda bu yıl kolaylık sağlanırken, ABD’de Donald Trump yönetimi Küba için böyle bir adım atılmasını engellemeye çalışıyor.

BU AY SONUNDA ERTELEME GELEBİLİR

Zengin 22 ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu Paris Kulübü ise, ABD’nin itirazlarına rağmen Küba’nın bu yılki borç ödemelerinin ertelenmesi konusundaki talebini kabul etmek üzere anlaşmaya yakın.

Aralarında Britanya, İspanya, Japonya ve Kanada’nın bulunduğu 14 ülke ile Havana yönetimi arasındaki görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması bekleniyor.

Bloomberg’ün haberine göre, bu ay sonunda Küba’nın istediği erteleme için onay çıkabilir.

HAVANA 2 YILLIK ERTELEME İSTİYOR

Anlaşmanın ayrıntılarına dair henüz bilgi yok ancak Küba’nın 2019 sonu itibarıyla Paris Kulubü üyesi ülkelere toplamda 5,2 milyar dolarlık borcu bulunuyor. Sosyalist ülke, pandeminin neden olduğu ekononik zorluklar nedeniyle, ödemelerde 2 yıllık öteleme istiyor.

Paris Kulübü, borçlu ülkelerin yaşadığı geri ödeme sorunlarına çözüm bulmak üzere alacaklı zengin ülkeler tarafından kurulmuş bir grup. Kulüp, dünyanın en yoksul 73 ülkesinin bu yıl ödemesi gereken 12 milyar dolarlık borcunun ötelenmesi konusunda G20 ülkeleriyle birlikte çalıştı.

2015 yılında Küba, ABD dışındaki Paris Kulübü üyesi ülkelerle borçlarının bir bölümünün silinmesi ve kalanının 18 yılda ödenmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

KÜBA’DA CORONA KAYNAKLI SADECE 123 ÖLÜM

ABD’nin 61 yıldır sert ambargo uyguladığı Küba’da ekonomik zorluklar, pandemi nedeniyle turizm gelirlerinin dibe vurmasıyla daha da arttı. Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, ada ekonomisinin bu yıl yüzde 4 küçülmesi bekleniyor.

11 milyonlu nüfuslu ülke, toplamda 6 bin 62 vaka ve 123 ölümle pandemi döneminin en başarılı ülkelerinden biri.

Küba, 1000 kişiye düşen 8,19’luk doktor sayısı bu alanda dünyada birinci sırada. Küba’nın salgınla mücadele için doktor gönderdiği İtalya’da bu oran 4,09.

Zayıf ekonomisine rağmen sağlık sistemiyle ünlü olan ülke, corona virüsü salgınıyla mücadele için 20’yi aşkın ülkeye doktor yolladı ve bu doktorlar toplamda 100 bini aşkın corona virüsü hastasının tedavisinde yer aldı.

Küba’nın tıbbi hizmet ihracından 2018’de kazandığı döviz geliri 6,4 milyar dolar olmuştu.