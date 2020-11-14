“Acı reçeteyi millete değil yandaş müteahhitlere içirtin”

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ekonomide “acı reçeteden” söz etmesini eleştirdi. Usta, “Geçmişte bu acı reçete millete içirildi. Sakın ola sayın Erdoğan o acı reçeteyi millete içirmeye kalkmayın. Milletin ne bu acı reçetedeki ilaçları alacak parası kalmıştır ne de bu ilaçları içecek bünyesi kalmıştır. Siz onu gidin Saray'a içirtin, yandaş müteahhitlere içirtin” ifadelerini kullandı.

Erhan Usta, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. “Faiz Türkiye'deki kötü yönetimin bir sonucu olarak çıkmıştır” eleştirisinde bulunan Usta, “Dolar kurunun inmiş olması, hastaya ateş düşürücü vermek gibi bir şeydir. Alınacak olan faiz kararı da ekonomi için ateş düşürücü bir etki yapacaktır. Bundan sonra yapısal mahiyetli müdahaleler yapılmazsa, reform kararlarını hükümet almazsa işin geleceği nokta daha fazla faiz artırımı olacaktır” ifadelerini kullandı. Usta, “Bizim hükümete önerimiz; ciddi bir şekilde hemen yapısal reform ajandası açıklayın. Bütçenin yeni çerçevede yeniden revize edilmesi lazım. Varlık fonunun bir an önce tasfiye edilmesi lazım” dedi.