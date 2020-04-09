Açık Kapı başvurusu hakkında İçişleri Bakanlığı’dan yeni açıklama! Açık Kapı yardım başvurusu ve sonuçları…

İçişleri Bakanlığı'nın 2017 yılında başlattığı ve şu an 81 il Valiliği'nde ve 161 ilçe kaymakamlığında faliyete geçirilen Açık Kapı yardımları internette en çok aratılan konuların başında geliyor. Bakanlık, Açık Kapı başvurusu ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu… Tüm detaylar haberimizde…

AÇIK KAPI YARDIMLARI NELERDİR?

Açık Kapı projesi, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur. Açık Kapı projesi ile vatandaşın valiliklere olan taleplerinin elektronik ortamda kayıt, takip ve sonuçlandırılma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Uygulama sayesinde vatandaşlar, 17 başlık ve 322 konudan seçtikleri taleplerini doğrudan valilik bünyesinde oluşturulan Açık Kapı Masalarına iletebilmektedir. Talepler, geliştirilen internet uygulaması ve Açık Kapı Mobil uygulaması ile yapılabilmektedir. Uyuşturucu ile etkin mücadele amacıyla EGM, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan toplanan veriler belirlenen vaka durumlarına göre proje üzerinden raporlanmaktadır.

AÇIK KAPI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ülkemizde adeta hayatı felç eden corona virüsü sebebiyle vatandaşlar ekonomik olarak da zor günler yaşıyor. İhtiyaç sahipleri Açık Kapı yardımlarına e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Yardım başvuruları e-devlet üzerinden yapıldığı gibi, acikkapi.gov.tr sitesinden yapılabiliyor.

E DEVLET AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU

ACİKKAPİ.GOV.TR YARDIM BAŞVURUSU

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Bakanlık, son sosyal medya üzerinden yayılan ‘Sigortalı veya sigortasız olmasına bakılmaksızın, yetişkinlere 400 TL çocuklara da 100 TL yardım yapılacaktır. Bir an önce başvuru yapın' haberlerini yalanladı.