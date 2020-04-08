Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı yardım başvurusu sorgulama…

İçişleri Bakanlığı'nın corona virüsü sebebiyle alınan önlemler paketiyle gündeme gelen ve başvurularının ve e-devlet ile acikkapi.gov.tr üzerinden yapıldığı Açık Kapı yardımları internette en çok aratılan konulardan biri oldu. Bu uygulama ile corona virüsünden ekonomik olarak etkilenen kişiler, valiliklere olan taleplerini online olarak yapabiliyor ve sonuçlarını da yine online olarak kontrol edebiliyor.

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Ülkemizde adeta hayatı felç eden corona virüsü sebebiyle vatandaşlar ekonomik olarak da zor günler yaşıyor. İhtiyaç sahipleri Açık Kapı yardımlarına e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Yardım başvuruları e-devlet üzerinden yapıldığı gibi, acikkapi.gov.tr sitesinden yapılabiliyor.

E DEVLET AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU

ACİKKAPİ.GOV.TR YARDIM BAŞVURUSU

AÇIK KAPI YARDIMI NEDİR? KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Açık Kapı projesi, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Açık Kapı projesi ile vatandaşın valiliklere olan taleplerinin elektronik ortamda kayıt, takip ve sonuçlandırılma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Uygulama sayesinde vatandaşlar, 17 başlık ve 322 konudan seçtikleri taleplerini doğrudan valilik bünyesinde oluşturulan Açık Kapı Masalarına iletebilmektedir. Talepler, geliştirilen internet uygulaması ve Açık Kapı Mobil uygulaması ile yapılabilmektedir. Uyuşturucu ile etkin mücadele amacıyla EGM, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan toplanan veriler belirlenen vaka durumlarına göre proje üzerinden raporlanmaktadır.

81 il valiliğinde ve Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde toplamda 48 merkez ilçe kaymakamlığında, tasarlanmış olan çalışma konseptine uygun olarak Açık Kapı Birimleri oluşturulmuştur. Valiliklerde 5, kaymakamlıklarda 3 personel görevlendirilmiştir. Açık Kapı Birimlerine yüz yüze, web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Başvurular elektronik sisteme kaydedilmekte ve ilgili birimlere yönlendirilmekte, vatandaşa “Müracaatınızdan dolayı Valilik olarak teşekkür ederiz.” bildirimi ile anında mesajla dönüş yapılmaktadır. 7 iş günü içerisinde talep sonuçlandırılmaktadır. Vatandaş sürecin her aşamasını, başvuru numarasıyla internet üzerinden ve mobil telefonuyla takip edebilmektedir.