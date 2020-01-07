Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Açlık sınırı 2 bin178 lira

Bir ayda artış 102 TL oldu. BİSAM’ın verileri, hızlı fiyat artışlarını da gözler önüne serdi. Kasım 2019 dönemi için açlık sınırı 2 bin 76, yoksulluk sınırı 7 bin 181 lira idi. Bir aylık dönemde açlık sınırı 102, yoksulluk sınırı 351 lira artış kaydetti. AGİ dahil asgari ücretteki artış ise 304 lira.

Başak KAYA
06:10 -
Haberler Ekonomi
Açlık sınırı 2 bin178 lira

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için aylık 2 bin 178 liralık harcama yapması gerekiyor. Yoksulluk sınırı ise 7 bin 532 lira oldu. Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Aralık 2019 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini hesapladı.

Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 72.58 lira, aylık 2 bin 178 liralık harcama yapması gerekiyor. Yoksulluk sınırı ise 7 bin 532 lira oldu. Resmi enflasyon 16 yılda yaklaşık 4.25 kat artarken açlık sınırı da yaklaşık 4.6 kat artış gösterdi. Sağlıklı beslenmenin maliyetinin en yüksek olduğu il aylık 2 bin 370 lira ile İzmir olurken, İstanbul'da sağlıklı beslenmenin maliyeti 2 bin 313 lira, Ankara'da ise 2 bin 125 lira olarak belirlendi. Açlık sınırı 2003 yılı Aralık ayında 470 TL idi. Buna göre 16 yılda açlık sınırındaki artış yaklaşık 4.61 kat oldu. Aynı dönemde resmi enflasyondaki artış ise 4.23 kat olarak gerçekleşti.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE

Bu süreçte açlık sınırındaki artış enflasyondaki artıştan yüzde 9 daha fazla gerçekleşti.Asgari ücretli, ilk zamlı maaşını şubatta alacak. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç asgari ücret 2 bin 104 lira olacak. Buna göre AGİ'siz asgari ücret daha şimdiden açlık sınırının altında kalıyor.

Son güncelleme: 01:54 07.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more