Açlık sınırı kasımda 3 bin lirayı geçti

Birleşik-Kamu İş'in, en çok tüketilen 77 gıda maddesini esas alarak yaptığı çalışmaya göre gıda harcamalarında son bir yıllık artış da yüzde 31,6 oldu.

İktidarın, son haftalarda geri dönmeye çalıştığı yanlış ekonomik ve parasal politikaların faturasını enflasyon yoluyla halk ödüyor. Türkiye'nin en yoksul kesimin aile bütçesinin en az üçte birini ayırmak zorunda bulunduğu gıda fiyatları kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında artarken açlık ve yoksulluğu da büyüttü. Gıda harcamalarında, yılın ilk dokuz aylık döneminde fiyat artışı da yüzde 25,8'i buldu. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı da 3 bin 74 liraya çıktı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR'ın, fiyatlarını Ankara'daki pazar ve marketlerden her ay düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 77 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının kasım ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre söz konusu sepet için harcanan para son bir yılda (Kasım 2019'a göre) ise yüzde 31,6 oranında arttı. 12 aylık ortalama fiyatlara göre artış ise yüzde 30,7 olarak gerçekleşti.

Araştırmayla, gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan ve enflasyona karşı herhangi bir koruması bulunmayan ücretlilerin ve yoksulların yaşadığı gerçek enflasyonun boyutunun ortaya konulması amaçlanıyor.

AYLIK FİYAT ARTIŞI

Kasımda, ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatları bir önceki aya göre, yüzde 5,5 oranında artarken, et-balık harcamalarında kırmızı et (dana) fiyatlarında yapılan indirimler nedeniyle yüzde 2,2 oranında düşüş yaşandı.

Süt ve süt ürünleri ile yumurta harcamalarında yüzde 2,1 oranında artış kaydedilen kasım ayında katı ve sıvı yağ fiyatlarında ise yüzde 1,8 oranında artış oldu.

Meyve harcamalarının yüzde 0,7 oranında arttığı kasım ayında sebze harcamalarında ise bir önceki aya göre yüzde 17,6 oranında oldukça yüksek bir yükseliş yaşandı.

Bakliyat fiyatlarının yüzde 15,4 oranında arttığı kasımda, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatlarında yüzde 0,3 oranında geriledi.

Böylece gıda fiyatlarında kasımda ekim ayına göre yüzde 3,5 oranında yükseliş yaşanmış oldu.

ARALIK 2019'A GÖRE DEĞİŞİM

Ocak-kasım döneminde gıda harcamalarındaki artış ise yüzde 25,8 olarak hesaplandı.

Bu dönemde ekmek, un, bulgur grubunda yüzde 15,2, et-balık harcamalarında yüzde 17,5 oranında, süt ve süt ürünleri ile yumurta harcamalarında yüzde 11,8 oranında artış oldu. Yağ fiyatları yüzde 38,7 meyve fiyatları yüzde 27,9 artarken, sebze fiyatlarında yüzde 76,1 oranında yükseliş oldu. Bakliyat fiyatlarında yüzde 28,2 oranında artış yaşanırken diğer gıda maddelerine ilişkin harcamalar ise yüzde 4,3 oranında zamlandı.

SON BİR YIL

Gıda harcamalarında yıllık olarak ise (Kasım 2019'a göre) yüzde 31,6 oranında artış kaydedildi.

Son bir yılda ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 14,2, et-balık fiyatlarında 20, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 31,5 oranında artış yaşandı. Bir yıl öncesine göre katı ve sıvı yağ fiyatları yüzde 36,2 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 34,8 oranında, sebze fiyatları ise yüzde 85,8 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 37, diğer gıda fiyatları ise yüzde 3,7 oranında zamlandı.

YILLIK ORTALAMA

Sepete dâhil edilen ürünlerin son 12 aylık ortalama fiyatlarının bir önceki 12 aylık dönemdeki ortalama fiyatlarıyla karşılaştırılmasıyla hesaplanan 12 aylık ortalamalara göre de gıda fiyatlarında yüzde 30,7 oranında artış yaşandı.

Yıllık ortalamalara göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 10, et ve balık fiyatları yüzde 19,3 süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 28 yağ fiyatları yüzde 22,7, meyve fiyatları yüzde 62,6, sebze fiyatları yüzde 50,5, bakliyat fiyatları yüzde 26,1, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 18,9 oranında artış kaydetti.

AÇLIK SINIRI

Gıda fiyatlarında yaşanan bu artış, dört kişilik bir ailenin ekimde 3 bin 9 lira olan dört kişilik bir ailenin açlık sınırının kasımda 3 bin 74 liraya kadar yükselmesine yol açtı.