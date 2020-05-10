Adaylıktan çekildi, 45 milyon dolarlık çiftlikle kendini teselli etti

Ünlü iş insanı Mike Bloomberg, Demokrat Parti'den ABD başkan aday adayı olmuş ancak yarıştan çekilmişti. Bloomberg, bu kararından haftalar sonra Colorado Meekers’te 45 milyon dolara muhteşem bir çiftliğin sahibi oldu.

Business Insider'da yer alan habere göre, 2002-2013 yılları arasında New York Belediye Başkanlığı da yapan Bloomberg, çiftliği özel sermaye milyarderi Henry Kravis'ten satın aldı. Kravis, mülkü 1991 yılında 5.5 milyon dolar karşılığında edinmiş, bir o kadar parayı da çiftliği geliştirmek için harcamıştı.

46 BİN DÖNÜM ARAZİYE KURULU

56.2 milyar dolarlık servetiyle ABD tarihinde başkanlık için yarışan en zengin kişi olan Mike Bloomberg'in Westlands adındaki yeni çiftliği 46 bin dönümlük bir arazi üzerinde kurulu.

ABD'nin en pahalı kayak merkezlerinin bulunduğu Aspen'e 1 saat uzaklıkta. Çiftliğin içinde 5 bin 791 metrekarelik ana bina, helikopter pisti ve hangarı, dört delikli golf sahası, yüzme havuzu, tenis kortu ile misafir ve çalışanlar için birkaç tane müştemilat yer alıyor.

NEW YORK CİTY, HAMPTONS, FLORIDA, LONDRA, BERMUDA…

Mike Bloomberg, Colorado'ya yabancı değil. Milyarder iş insanı Vail’de 72 odalı kayak merkezinin 4 odasının sahibi. 45 milyon dolarlık Westlands, Bloomberg'in New York City, Hamptons, Westchester, Florida, Londra ve Bermuda'daki toplam değerleri yüz milyonlarca doları bulan gayrimenkullerine kardeş oldu.