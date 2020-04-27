Adidas’ın satışları yüzde 19 düştü

Spor giyim devi Adidas, ilk çeyrek rakamlarını açıkladı. Alman şirket, corona virüsü salgınından ciddi şekilde etkilendi. Adidas'ın satışları geçen yıla oranla yüzde 19 düştü. Şirketin net geliri ise tam yüzde 96 azalarak, 26 milyon euroya geriledi.

Marka için işler önümüzdeki dönemde de düzelecek gibi görünmüyor. Salgın nedeniyle Adidas'ın dünya genelindeki mağazalarının yüzde 70'i kapalı durumda. Alman devinin internet satışları yüzde 35 yükselse de bunun genel duruma pek etkisi olmadı.

‘İNSANLARIN HAREKET ARZUSU ÇOK FAZLA'

Adidas CEO'su Kasper Rorsted, CNBC'ye verdiği demeçte, şu an yaşanan krize rağmen spor giyim endüstrisi için orta vadede işlerin iyiye gideceği konusunda umutlu. Rorsted, “Karantinanın bitmesinin ardından, insanlar dışarı çıkar çıkmaz kişisel egzersizlerin büyük bir artış göstermesini bekliyorum. İnsanlar 6, 8, 10 haftadır evlerine kapandı. Şu anda dışarı çıkıp hareket etme arzuları çok fazla” yorumunu yaptı. Bu durumun spor giyim endüstrisine olumlu yansıyacağının altını çizdi. Kasper Rorsted, salgını büyük ölçüde aşan Çin'de benzer bir senaryo yaşandığını ve satışların arttığını dile getirdi.

NIKE'IN ARALIK-OCAK-ŞUBAT SATIŞLARI YÜZDE 7 ARTTI

Adidas'ın en büyük rakibi olan ABD'li Nike ise son yaptığı açıklamada, aralık, ocak ve şubat aylarındaki satışın yüzde 7 yükseldiğini duyurmuştu. Ancak o dönemde corona virüsü salgını dünya çapında etkilerini henüz göstermemişti.