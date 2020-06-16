Adliyede kuyruk: Borca itiraz corona dinlemedi!

Hayati ARIGAN Sevgim Begüm YAVUZ Can ÖZÇELİK

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını dolayısıyla 16 Mart 2020'den itibaren tutuklu ve acil işler haricinde duruşmalar ertelenmişti. Adliyeler bugün açıldı, yüzlerce kişilik kuyruklar oluştu. Zaman zaman kuralların ihlal edildiği görülürken, adliyelerin dört bir tarafına uyarı levhaları asıldı.

4 METREKAREDE 1 KİŞİ KURALI

COVİD-19 tedbirleri kapsamında açılan icra müdürlüklerinde 4 metrekarede bir kişi bulunma zorunluluğundan dolayı, vatandaşlar bugün icra dairelerine tek tek girebildi.

Numaratörlerden sıra alan vatandaş ve avukatlar, sırası geldiğinde icra müdürlüğüne alındı. Girişe konulan bankolarda 2 memur yönlendirme yaptı. Kısmi işlemler (borca itiraz mal beyanı, dosya taraf bilgisi, vekil kaydı işlemleri, posta ve kargo teslim alma, İ.İ.K. 106-110 talepleri, 3. şahıslar tarafından verilen dilekçeler, İ.İ.K. 89/1 madde cevapları ve maaş haczi), oluşturulan icra ön bürolarından yapıldı ve bu işlemleri de her müdürlükten görevlendirilen iki memur yaptı. İcra dosyasını incelemek isteyenlere ise dosyasının hazır edilmesi için belli bir saat verilerek, tekrar gelmesi istendi.

“ADLİYELER MAHŞER YERİNE DÖNDÜ”

Alınan tedbirlerin bulaşma riskini ortadan kaldırmayacağını belirten Avukat Ufuk Uzunoğlu, “Avukat, avukatlık kanunu gereği istediği dosyaya ulaşabilmeli. Genelgeyle, yönetmelikle verilen haklar kullanılamıyor. Sürelerle ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Süreli işlemlerde, satış işlemlerinde sıra size gelene kadar iş işten geçmiş olabilir. Bu sistemde memur da kendini koruyamıyor, vatandaş da. Adliyeler mahşer yerine dönmüş vaziyette” ifadelerini kullandı.

“DURUŞMALARA YETİŞEMEDİM”

Çağlayan Adliyesi’ne saat 09.00'da geldiğini ancak sıra nedeniyle yarım saat sonra girebildiğini belirten Avukat Nurşah Gümüş, duruşmalara yetişemediklerini belirtti. Borca itiraz hakkını kullanmak için icra müdürlüklerinde saatlerdir beklediğini belirten Gümüş, “UYAP'ta işlemler yeterli değil. Bütün gün bir iş için bekliyoruz. Zaman kaybımız oluyor. Hem borçlu hem alacaklı zarara uğruyor” sözlerini kullandı.

“İNSANLAR ADLİYEYE GİREBİLMEK İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI”

Konu ile ilgili konuşan İstanbul Barosu avukatlarından Emre Doğan, sabahın erken saatlerinden itibaren insanların adliye önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğuna şahit olduğunu belirterek, “Yetkililer tarafından insanların kontrollü olarak içeri alınacağı söylense de buna ilişkin bir tedbir yahut hazırlık göremedim. Her ne kadar avukat olarak kurallara uyum noktasında özen göstersek bile insanların özensizliği, maskelerini sık sık çıkarmaları, sosyal mesafeye uygun hareket etmemeleri nedeniyle bir ara adliyedeki işlerimi hızlıca halledip de gideyim düşüncesi belirdi içimde” diye konuştu.

SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

Adliye içinde de vatandaşların sosyal mesafeyi ayarlayamamasından dolayı zorluk yaşadıklarını belirten Doğan, “Duruşma salonlarının küçük olması ve havalandırmaların kullanılmaması nedeniyle havasız bir ortamda duruşmalara girmek zorunda kaldık. Kaldı ki böylesi bir ortamda özellikle küçük adliyelerde insanlarla sosyal mesafeyi 1,5 metre olarak ayarlayabileceğiniz bir alan zaten söz konusu dahi olmuyor.

Adliye içerisinde el dezenfektanları vardı da en azından psikolojik olarak kendimizi az da olsa güvende hissettik. Zaten adliyede dava açma, icra takibi başlatma ve durdurulan süreli işlemleri yapmak için ciddi bir sabır ve mücadele etmek gerekiyor. Ciddi bir şekilde ders alınarak önlemlerin artırılması gerektiğini bugün net olarak görmüş olduk” dedi.