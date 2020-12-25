Ağbal, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir sunum gerçekleştirdi.

Kalıcı fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme, istihdam, adaletli gelir dağılımı ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul olduğunu belirten Naci Ağbal, “Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade etmekte. Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar. Kalıcı fiyat istikrarı, yatırım ve üretimin sürdürülebilir şekilde artmasını, bu yolla ekonominin verimlilik kaynaklı büyümesini sağlar.” dedi.

MERKEZ BANKASI KARARLI BİR TUTUM GÖSTERECEK”

Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı bir şekilde uygulayacağını söyleyen Ağbal, “Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak. Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler para politikasında sıkı ve kararlı bir duruş gerektirmekte. Merkez Bankası, orta vadeli enflasyon hedefi olan yüzde 5’e varmada üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak, hedef ufku içerisinde kararlı ve azimli bir tutum gösterecek.”açıklamasında bulundu.

“YATIRIM TALEBİNDEKİ ARTIŞ DEVAM ETMEKTE”

Dalgalı döviz kuru rejimi devam edeceğini ve kurların serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacağını söyleyen Ağbal, “Merkez Bankası kurların düzeyini veya yönünü belirleme amaçlı döviz alım/satım işlemi yapmayacak. Merkez bankası, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimini ve veri paylaşımını güçlendirecek. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanacak ve buna yönelik araçlar şeffaf bir şekilde, belirli bir plan dâhilinde, uygun koşullarda kullanılacak. 2021 yılında hiçbir şekilde GLP veya faiz koridoru, temel politika aracı yerine geçen bir işlem görmeyecek. Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler, iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmekte. Yatırım talebindeki artış son çeyrekte devam etmekte.” ifadelerini kullandı.