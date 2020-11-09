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Ağbal’dan ilk açıklama geldi

Önceki gün sürpriz Cumhurbaşkanı Kararı ile Murat Uysal'ın yerine TCMB Başkanı olarak atanan Naci Ağbal ilk açıklamasını yaptı ve 19 Kasım'daki PPK toplantısına işaret etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:21, 09/11/2020
Haberler Ekonomi
Ağbal’dan ilk açıklama geldi

6 Kasım’ı 7 Kasım’a bağlayan gece Murat Uysal’ın yerine Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına atanan Naci Ağbal, ilk yazılı açıklamasını yaptı.

19 Kasım’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına işaret eden Ağbal, “Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.

19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır.”

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Cumhurbaşkanı Ekonomi faiz Maliye Bakanı Merkez Bankası Naci Ağbal para söz Türkiye
Yayınlanma Tarihi:09:05,
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