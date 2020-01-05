AGİ 2020’de ne kadar oldu? Yeni asgari ücretle bekar, evli, çocuklu AGİ ücretleri tablosu…

2020 yılından itibaren maaşlarda görülmeye başlanacak AGİ zammı, bekar, evli, çocuklu durumuna göre de değişkenlik gösterebiliyor. AGİ 2020 yılında yine, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenmeye devam edecek ve işverenin gelir vergisinden düşürülecek. Peki 2020’de kim kaç lira AGİ alacak? AGİ hesaplaması hangi koşullara göre yapılıyor? İşte 2020 AGİ ücretleri tablosu…

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297.92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL

Evli, eşi çalışan 220.68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL

AGİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için % 50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

Üçüncü çocuk için % 10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5'er indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15'lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12'ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.