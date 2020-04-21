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AGİ dahil asgari ücret ne kadar? 2020 asgari ücret miktarı

Ülkemizde milyonlarca kişi asgari ücret ile çalışıyor. 2020 yılı itibariyle AGİ dahil asgari ücretin ne kadar olduğu ise gündemden hiç düşmüyor. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil hesaplandığında, evli, berak, çocuklu ve eşi çalışmayanların asgari ücret miktarlarını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İşte 2020 AGİ dahil asgari ücret...

21:10 -
Haberler Ekonomi
AGİ dahil asgari ücret ne kadar? 2020 asgari ücret miktarı

Son olarak Aralık ayında yapılan toplantıların ardından belirlenen 2020 asgari ücret net ve brüt rakamları merak ediliyor. Asgari ücret ile geçinen ve geçinecek olanlar 2020 AGİ dahil asgari ücret miktarını yazımızdan görebilir, nasıl hesaplandığını bulabilirler. Peki asgari ücret AGİ dahil ne kadar oldu? İşte 2020 asgari ücret miktarı…

ASGARİ ÜCRET AGİ DAHİL NE KADAR?

Asgari ücret 2020 yılında bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 2.324 TL olarak belirlendi. Evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücret AGİ dahil 2 bin 479 lira 21 kuruş oldu.

AGİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık;

– İşçinin kendisi için % 50

– Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

– Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

– Üçüncü çocuk için % 10

– Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5’er indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15’lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.

2020 AGİ NE KADAR?

– Bekar 220,68 TL

– Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL

– Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297.92 TL

– Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL

– Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL

– Evli, eşi çalışan 220.68 TL

– Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL

– Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL

– Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL

– Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL

– Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL

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