Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Ağustos ayı kira artışı yüzde kaç?

Enflasyon 9 aydır çift hanedeki seyrini sürdürüyor. Temmuz ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 61,86 ile bir haftalık yurt içi turları olurken, en fazla düşüş de yüzde 37,78 ile taze fasulyede gerçekleşti. Enflasyon rakamlarıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı da açıklandı.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 yükseldi. Kira artış oranında on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.

NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.