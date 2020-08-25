Ağustosta reel kesim güveni arttı

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2020 yılı ağustos ayında reel kesim güven endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 5,5 puan artarak 106,2 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5,8 puan artarak 105,2 seviyesinde

gerçekleşti.

RKGE’nin 100 seviyesinde olması, anketin kapsadığı reel kesim temsilcileri tarafından yapılan değerlendirmelere göre ekonomik faaliyetlere ilişkin istikrarlı görünüme, 100’den büyük olması iyimser görünüme, 100’den küçük olması kötümser görünüme işaret ediyor.

RKGE, corona virüsü salgınının etkisiyle nisanda 66,8 seviyesine kadar gerilemiş, daha sonra yükselişe geçmiş ve salgın döneminde ilk kez temmuzda 100 seviyesini aşmıştı.