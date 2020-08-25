Ağustosta sanayide kapasite kullanım oranı arttı

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 2,6 puan artarak yüzde 73,3 seviyesinde gerçekleşti.

KKO, yatırım mallarında yüze 70,7, ara mallarda yüzde 75,1, tüketim mallarında yüzde 69,9 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 2,3 puan artarak yüzde 73,0 seviyesine yükseldi.

KKO, corona virüsü salgınının etkisiyle nisanda yüzde 61,6 seviyesine kadar gerilemiş, mayıstan itibaren yükselişe geçmişti.