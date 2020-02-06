Ahilik Fonu ve DKV erteleme düzenlemesinin Meclis’e gelmesi bekleniyor

Dünya Gazetesi'nden Canan Sakarya'nın haberine göre; esnafa işsizlik maaşı bağlanmasını da içeren Ahilik Fonu ve kamuoyunda çokça tartışmalara neden olan Değerli Konut Vergisi'nin ertelenmesine yönelik kanun teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak.

Esnafın ekonomik olarak zor duruma düşük iş yerini kapatması veya iflas etmesi durumunda gelir kaybının telafi edilmesi için Esnaf Ahilik Sandığı kurulmasına ilişkin yasa, 2017 yılında çıkarıldı.

Ancak yürürlüğü önce 1 Temmuz 2017'den, 1 Ocak 2018'e daha sonra 1 Ocak 2020'ye ötelendi. Esnaf Ahilik Fonu bu hafta Meclis'e sunulacak torba teklifle bir yıl daha ertelenecek.

Çünkü esnaf getireceği yük nedeniyle erteleme istiyor. Fona, sigortalıların her ay prime esas günlük kazançlarından yüzde 2, devletin ise yüzde 1 oranında pay aktarması öngörülüyordu. Bu arada Değerli Konut Vergisi'ndeki erteleme de bu teklifte yer alacak.