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Air Canada 5 binden fazla kişiyi geçici olarak işten çıkardı

Kanada'nın en büyük havayolu şirketlerinden Air Canada corona virüsünden dolayı 5 binden fazla kişiyi geçici olarak işten çıkardığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
12:17 -
Haberler Ekonomi
Air Canada 5 binden fazla kişiyi geçici olarak işten çıkardı

Corona virüsünün en fazla vurduğu sektörlerden olan havacılıkta büyük işten çıkarmalar yaşanıyor.

AFP'de yer alan habere göre Air Canada, beş binden fazla kabin memurunu geçici olarak işten çıkarma kararı aldı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, “Koşullar normale döndüğünde bu işçiler geri alınacak” ifadesi kullanıldı.

Havayolu corona virüsü salgını öncesinde 101 dış destinasyona uçuş gerçekleştirirken corona virüsü sonrası sayı 6'ya indi. Kanada içinde uçuş destinasyonu sayısı 62'den 40'a düştü.

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Son güncelleme: 12:19 21.03.2020
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