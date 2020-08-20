Airbnb halka arz oluyor

Dünyanın en popüler ev kiralama şirketlerinden Airbnb, halka arz için ilk başvurusunu yaptı. The Verge'de yer alan habere göre şirket, belgelerini Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sundu. Hisse fiyatı ve satışa çıkartılacak hisse adetleriyle ilgili bilgiler henüz paylaşılmadı.

Airbnb, corona virüsü salgınından en çok etkilenen şirketlerden biri oldu. Karantina ve sınırların kapatılmasıyla birlikte yüz milyonlarca dolarlık rezervasyon iptal edildi. Şirket adeta finansal çöküş yaşamasına rağmen halka arz planından geri adım atmadı.

31 MİLYAR DOLARDAN 18 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ

The Wall Street Journal, 2017'de değeri 31 milyar dolar olarak tahmin edilen Airbnb'nin salgın sonrası 18 milyar dolara kadar gerilediği görüşünde.

Airbnb, halka arz sürecinin bir parçası olarak ticari riskleri, borç stoklarını ve şirketin faaliyetlerine yönelik mevcut tüm yasal tehditlerin detaylandırılması dahil olmak üzere açıklamalar yapmak zorunda kalacak. Ancak S-1 formu ilk etapta gizli dosyalandığı için, bunların yayınlanması ilerleyen zamanlarda olacak.