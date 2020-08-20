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Airbnb’den flaş yasak kararı! Uymayanlara işlem başlatılacak

Airbnb, corona virüsü salgını dolayısıyla alınan sosyal mesafe kurallarına uyulması için kiraladığı mülklerde parti ve etkinlik yapılmasını yasakladı.

18:31 -
Haberler Ekonomi
Airbnb’den flaş yasak kararı! Uymayanlara işlem başlatılacak

Airbnb'den yapılan yazılı açıklamada “küresel olarak parti ve etkinlik yasağı getirmek kamu sağlığının yararına olması nedeniyle” böyle bir kararın alındığı belirtildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, parti yasağı bundan sonra tüm dünya genelinde kiralanacak her mülk için geçerli olacak ve süresiz uygulanacak.Yeni uygulamalar kapsamında tek bir kiralık evde en fazla 16 kişi kalınması kuralı da var.

UYMAYANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Airbnb’den yapılan açıklamanın devamında, “Bazıları evlerde bar ve kulüplerde davrandıkları gibi davranıyor. Bunun çok sorumsuzca olduğunu düşünüyoruz. Bu tarz bir işletme, bu davranışlara izin verenlerin bizim platformda yer almalarını istemiyoruz” ifadesi kullanıldı.

Şirket, kurallara uymayanlar hakkında Airbnb tarafından yasal işlem başlatılabileceği uyarısını yaptı.

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Son güncelleme: 18:34 20.08.2020
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