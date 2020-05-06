Airbnb’den personelin yüzde 25’ini işten çıkarma kararı

Dünyanın en yaygın kullanılan ev kiralama uygulamalarından olan Airbnb, corona virüsü salgınının olumsuz etkisi nedeniyle küçülmeye gidiyor. Şirket, 7 bin 500 çalışanından 1900’ünü işten çıkarma kararı aldı.

Bu rakam, Airbnb’deki toplam iş gücünün yüzde 25’ine denk geliyor. Şirketin CEO’su Brian Chesky, işten çıkarma kararını dün personele bildirdi.

Financial Times’ın haberine göre, 2020’de gelirinin geçen yıla göre yarı yarıya azalmasını öngören şirket ayrıca, yüksek gelir gruplarını çekmek için yapmayı planladığı yatırımları da azaltma kararı aldı.

Airbnb, uygulamaya ulaşım seçeneklerini de dahil etme dahil bir dizi yatırımı da durdurdu.

DEĞERİ DÜŞTÜ

Chesky, personele “yeni dünyada yolculuk farklı olacak ve Airbnb’yi buna uygun hale getirmeliyiz. İnsanlar evlerine daha yakın, daha güvenli ve daha uygun fiyatlı seçenekleri isteyecek” dedi.

Şirket, geçen ay yaptığı açıklamada, maliyetleri kısma planı kapsamında pazarlama harcamalarında 800 milyon dolarlık kısıntıya gitmişti.

2017’de 31 milyar dolar olan şirketin değeri, geçen ay 18 milyar dolara kadar düşmüştü.