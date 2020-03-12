Akaryakıt indirimi deniz ve yat turizmine yarayacak

Bodrum Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç yaptığı açıklamada petrol fiyatlarındaki düşüşün ve akaryakıtta yapılan indirimin Ege ve Akdeniz'de dolaşan yaklaşık 300 bin yat açısından kıyılarımızdaki limana olan ilgiyi arttıracağını belirterek, “Zaten Ege ve Akdeniz’e açılan özel mega yatlar ve charter yatlar akaryakıt ve gıda, lojistik destek gibi hizmetlerinin büyük bölümünü Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Didim, Fethiye gibi limanlarımızdan temin ediyorlardı.

Bu yıl akaryakıt fiyatlarının düşmesinden sonra izlenecek devlet politikası çok önemli, bu gelişmeleri bekliyoruz. Devlet politikasına göre bu fırsatı iyi değerlendirirsek Ege ve Akdeniz kıyılarımız yine Akdeniz'de deniz ve yat turizminin en önemli uğrak noktası olur” dedi.

AVRUPA'YA GÖRE BİR EURO DAHA UCUZA AKARYAKIT VERİYORUZ



Ege ve Akdeniz'e açılan motor yatların Yunan adalarını gezerken bile akaryakıt için günü birlik Bodrum'u tercih ettiklerini belirten Dinç, “Yatlar ve cruise gemileri transit yakıtlarını Yunanistan, Hırvatistan gibi ülkelere oranla Türkiye'den neredeyse bir euroya yakın daha ucuza alıyor. Hatta bu oran biraz daha fazla olabilir. Bir mega motor yatın 400 bin litre yakıt aldığını düşünürsek neden bizi tercih ettikleri ortaya çıkar. Bu yıl yine Bodrum, yatların gözdesi olacak” dedi.

PETROLÜN DÜŞÜŞÜ YAT TURİZMİNDE SINIRLI BİR GELİŞME YAŞATIR

Bodrum'da yaklaşık 20 yıldır yatlarla charter turizm yapan ve Ege ve Akdeniz'de dünyaca ünü isimleri konuk eden Barbaros Yatçılık Limited Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Barbaros Güneş, petroldeki sert düşüşten kaynaklanan olumlu havanın deniz ve yat turizmine olumlu katkısı olacağını ancak bunun sınırlı oranda kalacağını belirtti.

Güneş yaptığı açıklamada “Akaryakıt yani mazot fiyatlarının düşmesi elbette yat turizminde önemli bir rol oynayacak. Mazotun düşmesi ile yüzlerce kalemde fiyat düşüşleri olacak. Bu da yat ve deniz turizmine olumlu yansıyacak. Ancak şu andaki en büyük sorunumuz mazotun fiyatının düşmesinden çok dünyayı tehdit eden virüs. Bu nedenle önce bu sorunun aşılması lazım. Bodrum'dan Ege ve Akdeniz'e yatlarla açılacak mavi yolculuğa çıkacak turist uçakla geliyor ve ülkesine uçakla dönüyor, rezervasyonlar durma noktasında önce bu sıkıntını aşılması lazım” ifadelerini kullandı.

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Yunanistan, İspanya, Hırvatistan'dan Ege kıyılarına gelen yatların transit akaryakıt almak için Türk limanlarını tercih ettiklerini belirten Güneş “Arada çok büyük bir fark olmasa da bizim mazotun hem kalitesi hem de fiyatı tonlarca mazot alan yatlara çok uygun geliyor. Bu nedenle sürekli hareket halinde olan özel yatlar mazot almak için Türk sahillerine geliyordu. Mazotta ki fiyat düşüşü ile bu yıl sahillerimize gelen yat sayısında ciddi bir artış olur, ancak dediğimiz gibi virüs tehdidinin ortadan kalkması lazım, yoksa şu anda kimse akaryakıtın fiyatının düşmesi ile ilgili hesap yapmıyor” diye konuştu.