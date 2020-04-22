Akıllı telefon fiyatları düşüyor

Corona virüsü sürecinde e-ticaret, reklam promosyonlarındaki fiyat trendlerini ele alan fiyat ve ürün karşılaştırma temelli pazar analiz kuruluşu BrandZone, corona virüsü öncesi ve sonrasındaki fiyat artışlarını araştırdı. Verilere göre; en çok fiyat artışı tuvalet kağıdı, kahve makinesi, kağıt havlu gibi ürünlerde olurken akılı telefon ve elektrik süpürgesi fiyatları ise düştü.

Ortalama akılı telefon kategorisi fiyatı yüzde 2,3 düşerken, elektrikli süpürge kategorisinin fiyatı ise yüzde 2,7 düştü. Akıllı telefonlarda birçok modelde yüzde 25’e varan indirimler uygulandı.

AKILLI TELEFONLARDA YÜZDE 25’E VARAN İNDİRİM

BrandZone verilerine göre; ortalama akılı telefon kategorisi fiyatı yüzde 2,3 düşerken, elektrikli süpürge kategorisinin fiyatı ise yüzde 2,7 düştü. Akıllı telefonlarda birçok modelde yüzde 25’e varan indirimler uygulandı.

Buna göre şubat ayında ortalama 9.896 TL olan Apple iPhone XS Max 64 GB'nin fiyatı nisan ayında 8.200 TL'ye; 6.444 TL olan Samsung Galaxy Note 9 128 GB'nin fiyatı 5.299 TL'ye; 4.180 TL olan Huawei Mate 10 Pro'nun fiyatı 2.997 TL'ye; 3.242 TL olan Xiaomi Mi 9 lite 128 GB'nin fiyatı 2.889 TL'ye düştü.

Şubat ayında ortalama 1.821 TL olan Philips XB9125/07 elektrikli süpürge fiyatı nisan ayında 1.569 TL'ye; 2.248 TL olan Dyson V7 Motorhead kablosuz süpürgenin fiyatı 1.999 TL'ye indi.

TUVALET KAĞIDI FİYATLARI UÇUŞA GEÇTİ

E-ticaret kanallarındaki fiyat trendlerini ele alan BrandZone verilerine göre; Şubat-Nisan ayları arasında e-ticaret kanallarında en çok fiyat artışı yüzde 19,4'lük oranla tuvalet kağıdında yaşanırken; yüzde 15,4'le kahve makinesi ikinci; yüzde 13,6 ile kağıt havlu üçüncü; yüzde 11,1 ile çamaşır suyu dördüncü sırada yer aldı. Yüzde 7 ile bebek bezleri en çok fiyat artışının yaşandığı beşinci kategori oldu.