Akkuyu Nükleer Santralı’nda son durum ne?

Rosatom ve Akkuyu Nükleer’in yetkilileri “Nükleer Santraller III. Fuarı ve VII. Zirvesi” kapsamında basın toplantısı düzenledi. İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında Mersin´de yapımı süren ve 2023 yılında tamamlanması hedeflenen Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko ve Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Bölümü Müdürü Denis Sezemin Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi’ne ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Bölümü Müdürü Denis Sezemin, santralın inşa çalışmalarındaki son gelişmelerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

5 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Sezemin, “Buraya direkt inşaat sahasından geldim. Rusya bu sene nükleer sektörünün 70. yılını kutluyor. Biz de bundan dolayı Akkuyu inşaatımızı daha faal yürütmek istiyoruz. Halihazırda Akkuyu´da çalışan sayısı toplam 5 bin kişi var” derken 1 nolu reaktörün yapım çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Saha düzenleme ve sahayı inşaata hazırlama çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Sezemin, “İkinci güç ünitesinin yapımına başlamış bulunmaktayız” dedi.

Sezemin sözlerine şöyle devam etti:

Bunların tamamlanması demir donatıların inşaat sahasında yapılması için bir üst olacak. Eş zamanlı olarak batı inşaat tesisimizde 4 adet beton santralı görev yapacaktır. Bunlarla 1 saatte 550 bin metreküp beton hazırlanabilecek. Betona olan ihtiyacın tamamı buradan karşılanmış olacak. 4 kattan oluşan idari ofis binası tamamlanmıştır. Bu binanın yapımının tamamlanması çok güzel bir altyapı hazırlamıştır.”

REAKTÖRÜN YAPIMI RUSYA´DA SÜRÜYOR

Denis Sezemin açıklamalarının ardından gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Sezemin, “Reaktörün çalışması ne zaman olacak?” sorusuna, “Bu büyük ekipmanın inşası Rusya´da devam ediyor. Gövdesinin montajı tamamlanmış. Reaktörün imalatı için 2 seneden fazla zamana ihtiyaç duyulur. Programımızda öngördüğümüzde çalışmalar eş zamanlı tamamlanmış olacak. İnşaat sahasına programda öngörülen tarihte nakliye edilecek. Ekipmanın imalatı sırasında bu konuda nükleer düzenleme merkezini uyarıyoruz. Denetlemeyi onlar hazır olduğu zaman yapıyor” diye yanıtladı.

Sezemin, projenin ne aşamada olduğu konusunda ise, “Hali hazırda geniş kapsamlı işlerimiz programımıza göre devam ediyor. Her türlü çalışmalar hızla devam ediyor” dedi.

“TEMEL BETONUNDA HERHANGİ BİR ÇATLAK, BOŞLUK BULUNMAMAKTADIR”

Sezemin, nükleer santral inşaatında reaktörün oturacağı temelin bazı bölümlerinde “çatlak” olduğu iddialarıyla ilgili soruya ise “Birinci Güç ünitesinin reaktör binasının temel betonunda herhangi bir çatlak, boşluk bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

“SADECE DEPREM DEĞİL TSUNAMİ, RÜZGAR VE HER TÜRLÜ DIŞ ETKEN DİKKATE ALINDI”

Denis Sezemin, santral inşaatında depreme karşı ne gibi önlemler alındığı şeklindeki soruya ise, “Bir nükleer santral tasarlanması aşamasında bölgenin iklim dahil her türlü özelliği dikkate alınarak tasarlanır. Akkuyu sahası Türkiye´nin deprem haritasında en az depreme maruz kalan bölgesi. Ayrıca tasarım yapılırken Fukuşima da dikkate alınarak bu tasarım geliştirildi. Sadece deprem değil tsunami, rüzgar ve her türlü dış etken dikkate alındı” dedi. (DHA)