AKP, 65 yaşa yakacak yardımını reddetti

TBMM'ye sunulan ve 65 yaş üzerindeki vatandaşlara aylık 155 lira yakacak yardımı yapılmasını öngören kanun teklifi, AKP tarafından reddedildi. İktidar bu teklifin doğrudan Meclis gündemine alınarak görüşülmesi önerisine ret oyu verdi. Teklif sahibi CHP Genel Başkan yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, “Askıda ekmeğe muhtaç ettiğiniz vatandaş, size dersini sandıkta verecek” dedi.

Teklifin TBMM'de ele alınmasına ilişkin görüşmelerde konuşan Akın, “Vatandaşımız zor durumda. Bu yılın başında kömürün tonu 1.200 liraydı, şimdi 1.400 lira oldu. Odun 600 liraydı, şimdi 800 lira oldu. Asgari ücretli bunları aldığı zaman cebinde 124 lira kalıyor” dedi ve şunları söyledi:

VATANDAŞ DERS VERECEK

“4 kişilik bir aile 2017'de doğalgaza 140 lira öderken şimdi 250 liraya çıkmış, artış yüzde 80. Elektrik 101 liradan 172 liraya çıkmış, artış yüzde 70. Hangi memurun, hangi işçinin, hangi çalışanın maaşı bu kadar arttı? Askıdaki ekmeğe muhtaç ettiğimiz vatandaşımız ilk seçimde size öyle bir ders verecek ki, bırakın iktidar olmayı, muhalefette durmak için bile mücadele edeceksiniz. Ekonomik buhranla karşı karşıyayız ama ülkenin Bakanı ‘Ekonomi büyüyor' diyor. KDV'yi elektrik ve doğalgazda yüzde 1'e indirin, ÖTV'yi kaldırın, elektrikteki TRT payını kaldırın. Bütün yükü bu millete yüklüyorsunuz.”