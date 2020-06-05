AKP’den ‘karşılıksız çek’ affına 9 ay uzatma!

AKP, Meclis'e kredi kartı ve GSM başvurusunun online yapılmasından, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına Türkiye'de yarı zamanlı/parttime çalışma hakkına kadar pek çok maddeyi içeren bir torba yasa teklifini TBMM'ye getirdi.

Torba yasada karşılıksız çeklerle ilgili düzenleme ise dikkat çekti. Karşılıksız çek verenlere yeniden cezaevine girmemeleri için yüzde 10'unu ödemeleri halinde 26 Haziran'a kadar tanınan süre 9 ay uzatıldı.

AKP’Lİ MUŞ’TAN AÇIKLAMA

Torba yasayla ilgili açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkanvekili Muş, 18 maddeden oluşan bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na verdiklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı;

*Karşılıksız çek düzenlemesiyle alakalı çeki düzenleyenlerin karşı karşıya kaldığı yaptırımlar var. Çeklerin ödenebilmesi için dokuz ay daha ek süre veriyoruz.

*Kamu bankaları, kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaç duydukları sermayeyi, sermaye yapısının güçlendirilmesi ile ilgili ikraz ve özel tertip devlet iç borçlanma senedi borçlanma limitini yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarıyoruz.