Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP’den Saray’a 2 atama daha yapıldı

AKP Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Müjde Sakar, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine atandı. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine ise AKP İlçe Başkanı Ahmet Selim Köroğlu getirildi.

Deniz AYHAN
06:10 -
Haberler Ekonomi
AKP’den Saray’a 2 atama daha yapıldı

Harran Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Zeynep Müjde Sakar, 24 Haziran 2018 seçimlerinde AKP Şanlıurfa Milletvekili aday adayı olmuştu.

Zeynep Müjde Sakar

Ahmet Selim  Köroğlu ise 2006 yılında siyasete AKP ile girmiş, 2007'de Eminönü İlçe Başkanı ardından da Başakşehir İlçe başkanı olmuştu. 2014'te ise AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişti.

Ahmet Selim Köroğlu

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nda halen eski Balan Nihat Zeybekci ile Cemil Ragıp Ertem, Yiğit Bulut, Gülsüm Azeri, Hakan Yurdakul, Hatice Karahan, Korkmaz Karaca, Mehmet Ali Akben, Meltem Taylan Aydın ve Servet Bayındır bulunuyor. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunda ise, İbrahim Saraçoğlu, Necdet Ünüvar, Sema Ramazanoğlu, Serkan Topaloğlu, Ümmü Gülşen Öztürk, Zülfiye Füsun Kümet ve Zümrüt Begüm Ögel yer alıyor.

Son güncelleme: 05:08 01.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more