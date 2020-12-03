AKP’li 5 belediyenin portal ihalesi AKP’li firmaya gitti

Belediyelerden toplam 1 milyon 158 bin liralık ihaleyi alan Asist Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme'nin büyük ortağı, AKP'nin eski İstanbul il yöneticisi Erkan Gül.

Erkan Gül, Ümraniye ile 260 bin, Üsküdar ile 195 bin, Eyüpsultan ile 180 bin, Zeytinburnu ile 300 bin ve Esenler Belediyesi ile 223 bin liralık ihale bedeliyle sözleşme imzaladı. Gül, 2005 yılında AKP İstanbul Gençlik Kolları yedek yönetiminde siyasete adımını attı. 2009 – 2015 yılları arasında AKP Pendik Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. 2015 yılında gerçekleşen AKP İstanbul 5. Olağan Kongresi'nde İl Başkanı olarak seçilen Selim Temurci ile birlikte yönetime girdi. AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Gül'ün şu an partide resmi bir görevi bulunmuyor.