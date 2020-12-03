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AKP’li 5 belediyenin portal ihalesi AKP’li firmaya gitti

İstanbul’da AKP’li 5 ilçe belediyesinin 2020 yılı içinde gerçekleştirdiği “Vatandaşa hizmet yönetimi portalı” kurulumu ihalelerinin hepsi aynı firmaya gitti.

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 06:23, 03/12/2020
Haberler Ekonomi
AKP’li 5 belediyenin portal ihalesi AKP’li firmaya gitti

Belediyelerden toplam 1 milyon 158 bin liralık ihaleyi alan Asist Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme'nin büyük ortağı, AKP'nin eski İstanbul il yöneticisi Erkan Gül.

Erkan Gül, Ümraniye ile 260 bin, Üsküdar ile 195 bin, Eyüpsultan ile 180 bin, Zeytinburnu ile 300 bin ve Esenler Belediyesi ile 223 bin liralık ihale bedeliyle sözleşme imzaladı. Gül, 2005 yılında AKP İstanbul Gençlik Kolları yedek yönetiminde siyasete adımını attı. 2009 – 2015 yılları arasında AKP Pendik Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. 2015 yılında gerçekleşen AKP İstanbul 5. Olağan Kongresi'nde İl Başkanı olarak seçilen Selim Temurci ile birlikte yönetime girdi. AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Gül'ün şu an partide resmi bir görevi bulunmuyor.

Erkan Gül, 1 milyon 158 bin liralık ihale aldı.

15 günlük iş karşılığı 260 bin lira ödenecek
AKP'li Ümraniye Belediyesi, “Vatandaş hizmet yönetimi portalı hizmet alımı” işi için 5 Kasım 2020 tarihinde ihaleye çıktı. İhaleye 3 istekli teklif verdi. 260 bin liralık teklifin sahibi Asist Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme Limited Şirketi ihaleyi kazandı. Şirket ile 24 Kasım'da 20 günlük sözleşme imzalandı.
Yayınlanma Tarihi:06:00,
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