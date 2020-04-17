Aksigorta’dan siber risk araştırması

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi alan corona virüsü salgını kapsamında değişen iş yaşamı ve beraberinde gelişen uzaktan çalışma modeli, sadece bireyler için değil kurumlar için de siber risk unsurlarını beraberinde getiriyor.

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta'nın, 25 Mart-01 Nisan tarihleri arasında KOBİ'ler özelinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre, evden çalışma düzenine geçen işletmelerin, ağırlıklı olarak bu dönemde aldığı önlemlerin çalışanların bilgisayarına virüs programları yüklemek ve şirket için firewall kullanımı başlatmaktan öteye geçmediğini ortaya koydu.

Aksigorta'nın Yöntem Araştırma firması ile birlikte gerçekleştirdiği, 12 ilde, hizmet ve imalat sektöründe faaliyet gösteren 304 mikro KOBİ'yi kapsayan araştırmasına göre; Kobilerin %56’sı halen “işyerinde” faaliyetlerine devam ederken, %44’ü evden çalışıyor. Tüm mikro kobilerin %23’ü ise “kurumsal veri güvenliği” konusunda endişe taşıyor.

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, bu dönemde kurum cihazlarından veri sızıntıları sonucu oluşabilecek maddi zarar ve itibar kayıplarına karşı korunmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Yaptıkları araştırmaya göre, mikro Kobilerin büyük bir risk altında olduğunu belirten Altıngöz; “Tüm mikro kobilerin %23’ü “kurumsal veri güvenliği” konusunda endişe taşıyor. Mikro Kobilerin %21’i siber güvenlik konusunda önlem alırken, alınan bu önlemler “çalışan bilgisayarlarına virüs programı” yüklemenin ötesine geçmediğini ortaya koyuyor” dedi.