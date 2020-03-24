Albaraka Türk’ten ekonomiye destek paketi

Albaraka Türk'ün açıkladığı destek paketi kapsamında COVİD 19 salgınından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren müşterileri için verilen destekler şöyle;

1-Bütün bireysel ve ticari müşterileri talep etmeleri halinde, 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan finansman taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek.

2-Personel maaşlarını Albaraka Türk'ten ödeyen müşterilere, talep etmeleri halinde, istihdamlarını korumaları şartıyla, 3 aylık personel maaş giderleri kadar ilave limit imkanı sağlanacak.

3-Müşterilerin yapılandırma taleplerinin, nakit akışına ve sektörel durumlarına göre, ödemesiz dönem dahil, mevcut vade yapılarından daha uzun vadelerde yapılandırılması sağlanacak.

4-Müşterilerin oluşacak işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik ilave limit talepleri ivedilikle değerlendirilecek.

5-Müşterilerin talep etmeleri halinde POS ve ÖKC ücretleri 3 ay süre ile ötelenecek.

6-Albaraka Mobil ve İnternet Şubesi'nden yapılacak EFT ve havale işlemlerinden daha önce olduğu gibi bu dönemde de ücret alınmayacak.

7-ATM para çekme limiti 2.000 TL'den 5.000 TL'ye yükseltildi.

8-Müşterilerin Albaraka Türk ve PTT ATM'lerinden yapacakları para çekme ve yatırma işlemlerinden herhangi bir ücret alınmayacak.