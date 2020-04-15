Albayrak: 2,1 milyon ailemize bin liralık nakdi yardımları ulaştırdık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı videoda, corona virüs salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili açıklamada bulundu.

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında devreye alınan tüm desteklerin insanlara ulaşması için tüm kurumlarla seferberlik içinde çalıştıklarını belirten Bakan Albayrak, şunları söyledi:

“Nakdi yardımlarımız başladı. 2,1 milyon ailemize bin liralık nakdi yardımları ulaştırdık. İnşallah çok yakın zamanda 4,4 milyon ailemizin tamamına yardımlar ulaşacak.

Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için devreye aldığımız 10 bin lira limitli temel ihtiyaç desteği kapsamındaki tahsislerin cuma günü başladığını ifade etmiştim.

412 BİN 714 ESNAF BAŞVURDU

Bugün itibarıyla 2,1 milyon vatandaşımıza toplamda 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edilmiş oldu. Halk bankamız da hız kesmiyor. 25 bin liralık esnaf destek finansmanımıza başvuruda bulunan esnaf sayımız 412 bin 714 oldu.

Bu kapsamda süreci tamamlanın esnaf sayımız da 206 bin 959’a çıktı. Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı ‘Paraf Kart’ ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lirayı buldu.

KOBİ’lerimize ve sanayicilerimize sunduğumuz ‘İşe Devam’ desteğine başvuruda bulunan firma sayımız 67 bin 229 oldu. Bu firmaların 39 bin 651’inin süreçlerini neticelendirdik. Ve sanayicimize bu kapsamda şimdiye kadar 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis etmiş olduk.” (DHA)