Albayrak’ın istifasının ardından dolarda son durum ve teknik analizler…

TL’deki değer kazancı ekonomi yönetiminde yapılan yeni atamalar sonrası, ekonomi politikalarında piyasa lehine net bir değişim olacağı beklentisiyle yaşandı. TL’nin değer kazanmasının ardından varlık fiyatlarındaki yükseleiş hisse, tahvil, CDS, eurobond piyasalarında da belirgin şekilde hissedildi.

TCMB başkanlığına Murat Uysal’ın yerine AKP’de en kıdemli ekonomi yöneticilerinden olan Naci Ağbal, bunu takiben sosyal medyadan sürpriz şekilde istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yerine ise Lütfi Elvan atandı. Elvan’ın ataması bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı.

TL’de dün dolar karşısındaki değer kazancı bir ara %6’nın da üzerine çıktıktan sonra %5’e yakın seviyelerdeydi. Bankacılar hareketin en büyük bölümünün yabancı yatırımcıların işlemlerinden gerçekleştiğine, swap piyasası işlemlerinin Londra’da TL pozisyonlarının bir gün için oldukça belirgin bir artış gösterdiğine dikkat çektiler.

YABANCI YATIRIMCI ETKİSİ Bir bankanın döviz masası müdürü, 'Dün döviz piyasalarında yapılan işlemlerin dağılımına baktığımızda hareketin en büyük bölümünün yabancı yatırımcılardan geldiğini görünüyor. Lokallere baktığımızda bireysellerde hem döviz satışı hem döviz alımı yönünde işlemler var. Kurumsallarda ise döviz alımının daha belirgin olduğunu görüyoruz' dedi ve ekledi: '8.5'den 8'li seviyelere düşüşteki ana belirleyicinin yabancı pozisyonlanması olduğunu söyleyebiliriz. Bir veya birkaç milyar dolar ile tanımlayacağımız bir giriş oldu. Dünkü hareket yabancı yatırımcıların Türkiye pozisyonlarını artırmak için ne kadar istekli olduğunu gösterdi. Yabancı pozisyonlanması her açısından sıfır ya da sıfıra yakındı. Dünyada negatif getiri nedeniyle ciddi bir getiri arayışı da var. Zamanlama bu kadar iyi denk gelemezdi. Yeni bir ekonomi hikayesi ile bu kullanılabilirse iyimserlik boyutu uzun süre devam edebilir. Burada ilk sınav 19 Kasım olacak.'

BIST-100 endeksinde yükseliş dün %3’ü aşarken bankacılık endeksi ise %6’nın üzerinde prim yaptı. CDS’ler 550 baz puandan kısa sürede 500 baz puanın altına sert gerileyerek 450 puana yaklaştı. Eurobond getirileri de sert düştü, altın fiyatı 500 TL’nin altına geriledi.

EKONOMİ YÖNETİMİNİN İLK SINAVI 19 KASIM OLACAK

Piyasalar hala siyasilerin ekonomi yönetimine ilişkin bu ani değişime yorumlarını duymak istiyor. Piyasa siyasette yeni görevden alma/atamaların olup olmayacağını da izliyor. Ancak TL’de piyasanın yeni atamaların ardından izleyeceği en önemli gelişme olarak TCMB’nin 19 Kasım tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) öne çıkıyor.

Ağbal TCMB başkanı olarak ilk açıklamasını ise dün sabah yaptı. Açıklamada, fiyat istikrarı için tüm araçların kararlılıkla kullanılacağına dikkat çekildi. Ağbal 19 Kasım’daki PPK’ya kadar mevcut durumun gözden geçirileceğini; oluşacak veri ve değerlendirmelerle gerekli politika kararlarının alınacağını vurguladı.

İlgili mesaj faiz artışına ilişkin ilk sinyal olarak yorumlandı. Bazı yatırımcılar ise hala Türkiye görüşünü değiştirmek için 19 Kasım tarihini bekliyor.

Rabobank’tan Piotr Matys, dün yaşanan hareketi düzeltme olarak tanımlarken “Düzeltme ile sürdürülebilir toparlanma arasında önemli bir fark bulunuyor. TL konusunda uzun vadeli yükseliş görüşü benimsemek için çok daha yüksek faiz oranları ve yapısal reformlara güçlü bir bağlılık gerekli. Bunun için çok erken ve önce TCMB ve Erdoğan yönetiminden somut adımlar atılması gerekiyor” dedi.

Ağbal görevi Uysal’dan devralmasının ardından, hafta sonunda İstanbul’da kamu ve özel bankaların genel müdürleri, sivil toplum kuruluşları, iş çevreleri ve düzenleyici kurumlar ile tek tek görüşerek ekonomideki gelişmeleri değerlendirirken, ardından Pazar günü akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a brifing verdi.

Ağbal cumartesi devir teslim sürecinde TCMB’nin mevcut yöneticileri de görüşmüştü. Bu görüşmelerin ardından piyasadaki beklenti Ağbal’ın rezerv kayıpları gibi politikalara sıcak bakan bazı yöneticilerle çalışmayı tercih etmeyebileceği yönünde.

Atama ve istifalar öncesi TL’nin dolar karşısındaki son 3 yıldaki değer kaybı %55 civarındaydı. Bu verilere göre 22 gelişmekte olan para birimi değerlendirildiğinde TL açık ara en çok değer kaybeden para birimi konumunda. TL’nin bu yılki kaybı ise %30 seviyesinde.

Son dönemde rekabetçi TL söylemiyle birlikte uygulanan politikalar yabancı yatırımcıların portföylerinde sert azalışların yanında kamunun 2019’dan beri 130 milyar dolara yaklaşan döviz arzı ile sonuçlandı. Bu yıl lokaller 27.4 milyar dolar tutarında döviz ve altın alırken yabancılar ise hisse senetlerinde 5.8 milyar dolar, sabit getirili varlıklardan 7.6 milyar dolar satış yaptı.

Yıllarca TL cinsi iç borçlanma piyasasında %20-25 ağırlığa sahip yabancılar bugünlerde bu oranı %3’lere kadar düşürmüş durumda. Türkiye’nin portföy çıkışlarını dünyada getiri arayışının yüksek olduğu, TL’nin reel bazda tarihi en düşük seviyesinde olduğu bir dönemde yaşıyor.

BORSA

Ak Yatırım Araştırma Bölümü tarafından hazırlanan analitik görünüm analizinde BIST100 endeksinin haftaya güçlü bir seyirle başladıği belirtilerek, “Endeks yüksek açılışın ardından günün genelinde alıcılı seyrini devam ettirdi. Kapanış

1231.54 seviyesinde gerçekleşti.

Beklentimiz paralelinde BIST'te yükseliş eğilimi korunuyor. Beklenti aralığımız olan 1222/1235 bandının üst sınırı gün içerisinde test edilirken, kapanış bu bant içerisinde. Bu aşamada endekste olumlu teknik görünümün korunduğunu belirtmemiz mümkün.

BIST'te kısa periyot için 1220 yakın destek, 1200-1180 bandı altı ise zayıflama bölgesi olarak dikkate alınabilir. Bu bant üzerindeki seyrin korunması yukarı yönlü beklentinin korunması olarak görülebilir. Bu paralelde de 1235 seviyesi üzerinde 1245-1270/80 bandına yönelik hareketlenme görebileceğimizi düşünüyoruz. BIST100'de 1220/10-1200-1180 destek, 1235/45-1270/80 direnç olarak belirtilebilir.” denildi.

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde ise 1,152 direncinin aşılmasıyla onaylanan yukarı hareketin sürdüğü piyasada, haftaya sert bir yükselişle başlandığı hatırlatıldı.

Global piyasalardaki pozitif havanın desteklediği yukarı hareket kapsamında, 1,205 seviyesinin aşılmasıyla birlikte yükseliş eğiliminin orta vadeli olarak güç kazanmasının olumlu olarak değerlendirildiği analizde, “Mevcut seyrin 1,205 üzerinde yükseliş yönünde şekillenmeye devam edeceği piyasada, 1,245, 1,260 ve 1,300 seviyelerini hedefleyecek yükseliş eğiliminin devam edebileceğini düşünüyoruz. Kısa vadeli teknik resmin 1,152 üzerinde oluşturduğu olumlu hava şu aşamada korunuyor. Bu kapsamda yükseliş yönündeki pozisyonlar için stostop loss noktası olarak 1,205 desteğinin alınmasını öneriyoruz. Bu seviye üzerinde ise yön yukarı.” ifadelerine yer verildi.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan notta şu ifadeler kullanıldı:

Dolar / TL tarafında ekonomi yönetiminde atamalar sonrasında kur tarafında da sert geri çekilmeler yaşandı. Hafta sonu

Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Naci Ağbal’dan ilk açıklama geldi. Temel amacın fiyat istikrarı olduğunu kaydeden Ağbal, tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacak. 19 Kasım’a kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilecek açıklamasını yaptı. Dolar/TL 8,50 seviyesinin üstü test edilmesinin ardından bu seviyenin üzerinde kalınamaması 8,48 desteğinin de kırılmasıyla satışlar hızlandı. Dolar/TL grafiğinde kısa vadede 8,25 direnç seviyesinin kırılması durumunda 8,30 – 8,38 hedef haline gelirken, aşağı yönde 8,08 ve 8,00 seviyesini destek haline getirebilir.

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde ise gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında sınırlı değer kazanımları ile güne başladığı belirtilerek, “Dolar kurunda iki kere test edilen 8,00 seviyesi destek konumunda. 8,12 üzerinde ise 8,30 belirgin direnç olarak izlenecektir.” ifadelerine yer verildi.

ALTIN

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde ise şu ifadelere yer verildi:

Hafta sonu Amerika'da Joe Biden'ın zaferini ilan etmesi ile birlikte küresel bazda iyimserlik bir miktar arttı ve yeni haftada artan bu iyimserlik ile birlikte risk iştahı yükseldi.

Yükselen risk iştahı fiyatları baskıladı. Fiyatlar dalgalı bir şekilde seyrederken piyasalara düşen aşı haberleri ile birlikte sert hareketlilikler gerçekleşti.

Gelen haber akışlarına göre Pfizer'in yaptığı koronavirüs aşısının son çalışmalarında virüse karşı yüzde 90 etkili olduğu belirtildi. Bu iyimser haber akışı risk iştahını daha da artırdı ve güvenli limanlara olan talebi oldukça düşürdü.

Güvenli limanlardan kaçışlar ile birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenmeler hız kazandı. Haftanın ikinci işlem gününde XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü toparlanmalarda sırasıyla 1900.42 – 1915.69 – 1931.72 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Gevşemelerin devamında ise 1873.15 – 1847.81 – 1819.39 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.”