Aldatıcı indirim ve sipariş iptallerine 1 milyonu aşkın ceza

Ticaret Bakanlığı, Bakanlığın Reklam Kurulu tarafından yürütülen denetimler neticesinde indirimli satış uygulamaları ve sipariş iptalleri ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan firmalara son bir yıl içerisinde toplam 1 milyon 200 bin 744 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, aldatıcı indirimli satışlara yönelik basın açıklaması yaptı. Tüketiciler tarafından Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'na son dönemde yapılan başvuruların indirimli satışlar konusunda yoğunlaştığının görüldüğü belirtilen açıklamada, “Bu kapsamda, Reklam Kurulu’nca yürütülen incelemeler neticesinde, özellikle internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen kampanyalarda ürünlerin piyasa fiyatlarının çok üzerindeki bedellerden indirim yapılarak satışa sunulduğu, indirimin hangi ürünleri kapsayacağına yönelik tüketicilerde anlam karışıklığına yol açacak ifadelerle tanıtımların yapıldığı tespit edilmiştir” denildi.

Bunun yanı sıra indirimin dönemine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadığı, ürünlerin sürekli olarak indirimli fiyat ile satışa sunulduğu, 5'li-6'lı paketler halinde indirimli olarak satışa sunulan ürünlerin tek tek satın alındığında fiyatının daha düşük olduğu şeklindeki uygulamaların gerçekleştirildiği de ifade edildi. (İHA)