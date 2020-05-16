‘Aldığımız önlemleri çok iyi anlatmalıyız’

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, aynı zamanda Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği'ni de yürütüyor. Ama bu yetmiyor Kaan Bey'e, büyük bir turizm grubunun da başkanı.

Türkiye'nin Covid-19 salgını ile mücadeleyi sağlık ve turizm açısından başarıyla yürüttüğünü belirten Kavaloğlu, “Ancak pazarlamada ön plana çıkamadık. Konuştuğumuz tur operatörleri de Avrupa Birliği'nin (AB) bir politikası olduğunu, turizm hareketinin AB ülkeleri içinde olmasını istediklerini belirtiyorlar” diye konuşuyor.

İKİYÜZLÜ AB

İspanya, İtalya ve Fransa'ya baktığımızda turizm açısından zor dönemde. “Bu durumda AB, turistin Türkiye'ye gelmesini nasıl önleyecek anlamadım. AB ikiyüzlü politika sergiliyor” iddiasında bulunan Kavaloğlu, şöyle devam ediyor:

*Rusya'da Türk bayraklı tur operatörleri var. Onlar ülkemizde sağlığın ön plana çıkarıldığı bir turizm sezonuna hazır olduğumuzu bildikleri için ne yapar, ne eder turist getirir. Ülkeler arasındaki protokoller, uçak seferlerinin ne zaman başlayacağı önemli.

Turizm Bakanlığı tarafından sosyal mesafeyi ön plana alan 132 maddelik sertifikasyonlara karşın, kendilerinin de içinde bulunduğu bazı grupların daha da ileriye gidip 300 maddelik manifesto hazırladıklarını kaydeden Kavaloğlu, “Kriz sonrası Türkiye avantajlı duruma gelecek” dedi.

İLK UÇUŞLAR KKTC'YE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) salgından çok çabuk izole olduğunu da vurgulayan Kavaloğlu, şunları söyledi:

*KKTC'ye sadece Türkiye üzerinden uçuşlar yapılabiliyor. Bir de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin izin verdiği bazı sınır kapılarından geçiş var.

*Sadece AB üyesi ülke vatandaşlarına zorluk çıkartmadan geçiş izni veriyorlar. İstedikleri zaman da kapıları kapatıyorlar. Türkiye elinden geleni yapıyor ama yeterli değil.

*KKTC'nin virüse karşı başarısı ve aldığı önlemlerin tüm dünyaya duyurulması gerekiyor. KKTC'ye çok büyük haksızlıklar yapılıyor. THY ilk uçuşlarını KKTC'ye başlatabilir.

“İçimiz yanıyor”

Antalya turizminde Kemer'in yeri de önemli. Burada 99 otel, 125 bin yatak var. Oteller, yeni döneme göre hazırlıklı ama müşteri olmadığı için de hemen hemen tamamı kapalı durumda.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bölgedeki durumu anlatırken, “İnanın içimiz yanıyor. Binlerce insanın umudu bir an önce otellerin açılması” diyor. Topaloğlu, her gün oteller bölgesini dolaşıyor, yöneticileriyle görüşüyor. Onlar da yeni döneme göre hazır olduklarını belirtiyorlar ama “Uçak seferleri başlamadan bir şey olmaz” görüşünde birleşiyorlar.

Misafirler de arazisi, plajı büyük tesisleri istiyor. Bölgede buna çok sayıda otelin uyduğunu kaydeden Topaloğlu, “Şartları hazır ama belirsizlik olduğu için otelciler de bir şey yapamıyor. Uçak seferleri başlarsa, önce Kemer bölgesindeki oteller dolar” diye konuşuyor.