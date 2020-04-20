Alibaba’dan buluta dev kaynak!

Çin'in teknoloji devi firmalarından Alibaba.com, bulut teknolojisinde Microsoft ve Amazon'a rakip olmak için atağa kalkıyor. Şirketten yapılan açıklamada, önümüzdeki 3 sene boyunca bulut teknolojisi için 28.2 milyar dolarlık kaynak ayrılacağı duyuruldu.

CNBC’de yer alan habere göre; Bu para, işletim sistemleri, çipler ve benzeri altyapı teknolojilerine yatırım için kullanılacak. Şirketin bu kararı almasında corona virüsü salgınının payının büyük olduğu açıklandı.

Alibaba Bulut Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Zheng, “Corona virüsü salgını genel ekonomi üzerinde stres yarattı. Bu da bizi dijital ekonomiye daha fazla yoğunlaşmaya itti” diye konuştu.

‘ANA İŞ KOLUMUZ OLACAK’

Bulut sistemlerinden kazanılan para, şirketin toplam gelirinin sadece yüzde 7'si kadar. Ancak 2018 yılında Alibaba Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Zheng, bulut teknolojisinin gelecekte Alibaba'nın ana iş kolu olacağını söylemişti.

Çin'de bu alanda lider olan Alibaba, dünya çapında ise Microsoft ve Amazon'u yakalamaya çalışıyor.