Alıcı yok, milyonlarca varil petrol gemilerde bekliyor

Corona virüsü salgını nedeniyle ABD’de petrol fiyatları önceki gün eksi seviyelere düşerken, bir olağanüstü gelişme daha yaşanıyor.

Bloomberg’ün haberine göre, ülkenin batısındaki California sahilinde yaklaşık 20 milyon varil petrol taşıyan petrol tankerleri, yüklerini boşaltacak yer olmadığı için açık denizde bekliyor.

Bu rekor rakam, normal dönemde tüm dünyanın günlük petrol tüketim rakamının beşte birine denk. Reuters’ın haberine göre ise, dünya genelinde 160 milyon varil petrol denizde tankerlerde depolanmış vaziyette bekliyor.

TALEP ÇÖKTÜ

2019’da günlük ortalama 100 milyon varil olan petrol talebi, corona virüsü salgınıyla birlikte nisanda 70 milyon varile kadar gerilemiş durumda.

Bloomberg’ün haberine göre, yaklaşık üç düzine petrol tankeri, California açıklarında San Francisco Körfezi ile Long Beach arasına yayılmış durumda bekliyor.

Salgın nedeniyle ekonomilerin insanların evlerine kapanması ve birçok fabrika ile işletmenin kepenk kapatması, petrol talebini de büyük ölçüde azaltmış durumda.

Akaryakıt talebinin de düşüşü ve depoların dolmasıyla rafineriler de yeni petrol alımı yapmıyor.

NE OLMUŞTU? ABD'de Batı Teksas petrolünün mayıs vadeli fiyatları, talep olmadığı ve depolar dolduğu için 20 Nisan'da -40 dolara kadar gerilemişti. Rafinerilerdeki depolar da dolunca, dünya genelinde 160 milyon varil petrol, denizlerde tankerlerde kaldı. Bu rakam, 70 milyon seviyesindeki Nisan'daki günlük petrol tüketiminin iki katından fazla.