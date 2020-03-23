Alışverişte ciro büyümesinin dörtte biri makarnadan geldi

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye'de corona virüsü görülmüştür açıklamasını yaptığı 10 Mart sonrası hane halkı alışveriş davranışlarında belirgin değişimler gözlendi.

Ipsos Hane Tüketim Paneli'ne üye olan dijital hanelerinden iletilen kayıt sayıları 11-17 Mart tarihinde bir önceki haftaya kıyasla yüzde 21 arttı.

Artan kategoriler arasında başı virüsten korunmak ve dezenfekte olmak için kullanılan ürünlerden kolonya ve sirke çekiyor. Sonrasında ise gıda ürünlerinden evde stoklanabilen makarna, bakliyat ve un gibi ürünlerde artış görülüyor.

ALIŞVERİŞ BÜYÜMESİNİN DÖRTTE BİRİ MAKARNADAN

Makarna tek başına toplam alışveriş büyümesinin 4'te 1'ini gerçekleştiriyor, özellikle 11, 16 ve 17 Mart tarihleri makarna alımlarının en yüksek seyrettiği günler.

Yine bu dönemde en çok satın alımı olan kategoriler ise; bisküvi, makarna, süt, bakliyat, çikolata kapamalı ürünler, peynir, ev temizlik ve kağıt ürünleri oldu.

Okulların tatil olmasıyla birlikte özellikle 16-17 Mart tarihlerinde satın alımdaki hareketlilik arttı. İlk tepki ile alınan kategorilere ek olarak dondurulmuş gıda, toz şeker, sıvı yağ ve çöp torbası alımında artış oldu.

Konuyla ilgili olarak Ipsos'un Türkiye CEO'su Sidar Gedik şu değerlendirmeyi yaptı: Sağlık boyutu başta olmak üzere sosyal ve ekonomik etkileri ile tarihe geçecek ve belki de düzeni değiştirecek bir dönem yaşıyoruz. Corona virüsü/Covid-19 salgını toplumda tutum ve davranış değişikliklerine neden olabilir, oluyor ve olacaktır. Ne kadar süreceğini henüz kestiremediğimiz bu dönemde biz Ipsos olarak durmak yerine gündelik hatta saatlik değişen koşulları daha sık ve yakından izleme taraftarıyız.